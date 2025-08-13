Ferragosto 2025 a Taranto: spettacoli, sport, famiglie e artigianato a San Vito

L’appuntamento è previsto giovedì 14 agosto, dalle ore 17:30 fino a mezzanotte e mezza, con ingresso gratuito

Ferragosto 2025: una grande serata di spettacoli, musica, sport e intrattenimento lungo il suggestivo Viale del Tramonto a San Vito. L’appuntamento è previsto giovedì 14 agosto, dalle ore 17:30 fino a mezzanotte e mezza, con ingresso gratuito.

L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Posizioni Note srl, propone un ricco programma capace di unire musica, divertimento per famiglie, attività sportive in mare ed esposizioni di artigianato locale, per celebrare il Ferragosto in un’atmosfera unica, tra luci, colori e il fascino della costa tarantina.

Programma della serata:

• Ore 17:30 – Murgia’s Street Band: nove musicisti itineranti che animeranno il viale con energia e sonorità coinvolgenti.

• Pomeriggio – Dimostrazioni di SUP e Windsurf a cura di Salty Skin Taranto ASD, per vivere il mare anche da protagonisti.

• Ore 19:00 – Wonderland Taranto: spettacolo per famiglie con vocalist, DJ set, corpo di ballo, performance a tema Disney e Marvel, truccabimbi, tatuaggi, Color Party e Schiuma Party.

• Ore 22:30 – Franco Cosa Live Show Band, per concludere la serata con musica e divertimento sotto le stelle.

Per tutta la durata dell’evento sarà presente un’area dedicata all’artigianato locale, con espositori e creazioni tipiche del territorio.

Viabilità e ordine pubblico:

Per garantire lo svolgimento in sicurezza, giovedì 14 agosto, dalle 14:00 alle 02:00 del 15 agosto, sarà interdetto il transito veicolare su Viale del Tramonto nel tratto compreso tra Viale Jonio e via Aragoste. È prevista anche la sospensione temporanea della sosta nei tratti interessati, con rimozione dei veicoli in divieto.