La fisica diventa spettacolo: Vincenzo Schettini porta la sua ‘lezione show’ a Taranto

Il celebre professore dei social approda al Teatro Orfeo con uno spettacolo che trasforma la scienza in puro intrattenimento

Il fenomeno social della fisica approda a Taranto. Vincenzo Schettini, il professore che ha conquistato il web con le sue lezioni virali, porterà il suo show “La fisica che ci piace – La lezione show” al Teatro Orfeo domenica 6 aprile alle 21.

Dopo il successo della scorsa stagione, con oltre 28.000 spettatori in 30 date tutte sold out, il format prodotto da Paolo Ruffini torna in tour promettendo di trasformare ancora una volta il palcoscenico in un’aula scolastica decisamente fuori dal comune.

Schettini, laureato in Fisica e docente alle superiori, è diventato un vero fenomeno mediatico dal 2017, quando il suo primo video didattico è diventato virale. Da allora, la sua capacità di rendere accessibile e coinvolgente una materia spesso considerata ostica gli ha fatto guadagnare milioni di seguaci su tutte le principali piattaforme social.

“Il segreto è l’empatia”, spiegano gli organizzatori, sottolineando come il professore sia riuscito a creare una vera e propria comunità di appassionati che va ben oltre gli studenti, includendo genitori, altri insegnanti ed educatori.

Per informazioni e biglietti è possibile contattare i numeri 099 4533590 o 329 0779521, oppure visitare il sito del teatro Orfeo.