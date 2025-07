Francesca Quero incanta il Giffoni Festival: primo premio alla giovane promessa della musica

di Angelo Nasuto

A soli 11 anni, la cantante di Massafra conquista pubblico e giuria con una straordinaria interpretazione di “Cabaret” di Liza Minnelli

È nata una nuova stella nel panorama canoro dei talenti in erba. È la giovane massafrese Francesca Quero che vince il primo premio al Giffoni Festival. La cantante a soli 11 anni si è esibita davanti al pubblico e alla giuria con la famosa canzone di Lisa Minnelli “Cabaret”, un classico della musica da musica, mostrando una certa padronanza sia nel canto che nella presenza scenica. L’evento si è svolto a Giffoni Valle Piana, un piccolo comune in provincia di Salerno, nell’ambito della 34ª edizione del Giffoni Festival, manifestazione che da oltre tre decenni promuove e valorizza il talento dei più giovani in campo musicale. La vittoria di Francesca rappresenta un importante riconoscimento in un contesto che ogni anno richiama aspiranti artisti da tutta Italia. Il nome di Francesca Quero si aggiunge così all’albo d’oro di una rassegna che ha visto esibirsi nel tempo decine di giovani voci emergenti, offrendo loro visibilità, confermando come il Giffoni Festival sia noto per saper dare spazio al talento dei più giovani, come un palcoscenico di eccellenza. E Francesca con le sue qualità indiscusse pare abbia conquistato tutti, salendo agli onori della cronaca artistica locale e nazionale.