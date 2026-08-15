Ginosa, “Che Estate!” si arricchisce di cinema

Dal 28 al 30 agosto Largo Chiesa Madre ospiterà Cinefestival Genusia, tre serate dedicate al grande schermo e realizzate in collaborazione con Apulia Film Commission

Il cartellone “Che Estate!” del Comune di Ginosa si arricchisce di una piccola grande rassegna dedicata al cinema. Dal 28 al 30 agosto, Largo Chiesa Madre ospiterà Cinefestival Genusia, tre serate dedicate al grande schermo e realizzate in collaborazione con Apulia Film Commission. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito.

Si parte venerdì 28 agosto alle ore 20:30 con Pizzicata, film di Edoardo Winspeare ambientato nel Salento, tra ritorno alle origini, legami familiari, tradizioni e cultura popolare. Sabato 29 agosto, sempre alle 20:30, sarà proiettato Il paese delle spose infelici, storia ambientata in un immaginario paese pugliese e incentrata sulle vite di un gruppo di giovani, sulle loro amicizie e sulle inquietudini di una generazione.

Particolarmente significativo per Ginosa sarà l’appuntamento conclusivo di domenica 30 agosto, con “Alby – L’ultimo ulivo”, cortometraggio fantasy scritto e diretto da Alessandro Parrello e realizzato anche sul territorio ginosino.

Al centro del racconto c’è uno dei simboli più riconoscibili di Ginosa: l’Ulivo Pensante, che attraverso il linguaggio cinematografico diventa protagonista di una storia dedicata alla natura, alla sua difesa e al rapporto tra le nuove generazioni e l’ambiente. Il cortometraggio è prodotto da West 46 Films, con il contributo di Apulia Film Commission, e vede la partecipazione di Francesco Pannofino. La produzione unisce riprese dal vivo, animazione 3D, motion capture ed effetti visivi: proprio le espressioni facciali di Pannofino sono state utilizzate per dare vita al modello digitale dell’ulivo, facendolo interagire con gli attori reali. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Giffoni Film Festival 2026, nella sezione ufficiale Elements +6. Proprio a Giffoni, Alby – L’ultimo ulivo ha inoltre ottenuto il CONAI Special Award 2026, un riconoscimento che premia ulteriormente il valore ambientale del racconto e il messaggio affidato alle nuove generazioni.

Un riconoscimento che rende ancora più particolare la proiezione del 30 agosto: vedere sul grande schermo, a Ginosa, un’opera che porta con sé immagini e simboli del territorio e che ha già ricevuto un importante premio in uno dei principali festival dedicati al cinema per ragazzi. Con Cinefestival Genusia, “Che Estate!” aggiunge così un nuovo tassello al proprio programma: tre serate di cinema nel cuore del centro storico, aperte gratuitamente a tutti, per raccontare il territorio attraverso storie, immagini e produzioni che con la Puglia hanno un legame profondo.