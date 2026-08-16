Il prezzo dell’infinito

di Rosa Elenia Stravato

Il “Faust” di Goethe come viaggio nell’inquietudine dell’uomo moderno

Tra le opere che hanno maggiormente segnato la storia della letteratura occidentale, il Faust di Johann Wolfgang von Goethe occupa una posizione assolutamente centrale. Più di un semplice dramma, esso rappresenta una vasta meditazione filosofica sull’uomo, sul desiderio di conoscenza, sul limite dell’esistenza e sulla tensione incessante verso l’assoluto. Goethe consacrò a quest’opera gran parte della propria vita, trasformandola nel luogo privilegiato in cui confluiscono la sua esperienza personale, la sua riflessione filosofica, la sua sensibilità artistica e il suo dialogo con la tradizione classica e moderna. Il Faust è, pertanto, il testamento spirituale di uno dei maggiori intellettuali europei. Goethe nacque a Francoforte sul Meno nel 1749 da una famiglia agiata e culturalmente raffinata. Ricevette un’educazione estremamente accurata, caratterizzata dallo studio delle lingue classiche, della filosofia, della storia, delle scienze naturali e della musica. Successivamente intraprese gli studi giuridici presso le università di Lipsia e Strasburgo, ma ben presto la sua vocazione letteraria prevalse sulla carriera forense.

Durante gli anni della formazione entrò in contatto con gli ambienti dello Sturm und Drang, il movimento culturale che esaltava il sentimento, il genio individuale e la libertà creativa contro il rigido razionalismo illuminista. Da questa stagione nacquero opere destinate a ottenere un enorme successo, come I dolori del giovane Werther (1774), romanzo epistolare che influenzò profondamente la sensibilità europea. Nel 1775 Goethe si trasferì a Weimar su invito del duca Carlo Augusto. Qui ricoprì importanti incarichi amministrativi e sviluppò un’intensa attività scientifica, occupandosi di botanica, mineralogia, anatomia e teoria dei colori. Fondamentale fu il viaggio in Italia, compiuto tra il 1786 e il 1788, che segnò la sua conversione all’ideale della classicità, fondato sull’armonia, sull’equilibrio e sulla ricerca della perfezione formale. La sua vastissima produzione comprende drammi come Egmont, Ifigenia in Tauride e Torquato Tasso; romanzi quali Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister e Le affinità elettive; raccolte poetiche come le Elegie romane e il Divano occidentale-orientale; oltre a importanti saggi scientifici e all’autobiografia Poesia e verità. Goethe morì a Weimar nel 1832, pochi mesi dopo aver concluso definitivamente il Faust, opera alla quale aveva lavorato per oltre sessant’anni. La genesi del Faust costituisce uno degli aspetti più affascinanti dell’intera storia della letteratura. Goethe iniziò a interessarsi alla leggenda del dottor Faust negli anni giovanili, probabilmente intorno al 1772.

La figura del mago rinascimentale che vende la propria anima al diavolo apparteneva infatti alla tradizione popolare tedesca sin dal XVI secolo, quando erano circolati racconti e leggende ispirati a un personaggio realmente esistito, Johann Georg Faust. La vicenda era stata già trasformata in un celebre dramma dall’inglese Christopher Marlowe, ma Goethe ne offrì una rilettura completamente nuova, liberandola dalla semplice dimensione morale e religiosa per trasformarla in un’indagine universale sulla condizione umana. Dopo una prima stesura, nota come Urfaust, seguirono numerose revisioni. La prima parte fu pubblicata nel 1808, mentre la seconda vide la luce soltanto dopo la morte dell’autore, nel 1832.

L’intera opera accompagna dunque tutte le principali fasi del pensiero goethiano, riflettendone l’evoluzione intellettuale e spirituale. Il significato del Faust supera di gran lunga la narrazione della vicenda individuale del protagonista. Faust rappresenta l’uomo nella sua dimensione universale, l’essere umano che rifiuta ogni limite imposto dalla natura e dalla conoscenza, continuamente sospinto da una sete inesauribile di verità, esperienza e realizzazione. Goethe pone al centro del dramma una domanda fondamentale: quale sia il senso autentico dell’esistenza quando ogni conquista sembra insufficiente e ogni risposta genera nuovi interrogativi. In questa prospettiva, il patto con il diavolo assume un valore eminentemente simbolico. Esso non rappresenta soltanto un gesto di ribellione religiosa, ma la metafora dell’eterna tensione dell’uomo verso ciò che trascende i confini della propria condizione. L’opera si apre con il celebre “Prologo in cielo”, nel quale Dio e Mefistofele discutono sul destino di Faust. Il diavolo sostiene che l’uomo, inevitabilmente fragile e corruttibile, finirà per smarrire la retta via; Dio, invece, manifesta piena fiducia nella capacità dell’essere umano di ritrovare sempre il cammino della verità attraverso l’errore. È da questa scommessa metafisica che prende avvio l’intera vicenda.

Faust è un anziano studioso che, pur avendo dedicato l’intera vita alla filosofia, alla medicina, al diritto e alla teologia, si scopre profondamente insoddisfatto. Tutto il sapere accumulato non gli ha permesso di comprendere il mistero dell’universo né di raggiungere la felicità. Disperato, medita persino il suicidio. In questo momento di crisi compare Mefistofele, incarnazione dello spirito della negazione, dell’ironia e del dubbio. Egli propone a Faust un patto: gli offrirà giovinezza, piaceri, ricchezze ed esperienze illimitate; in cambio, qualora Faust dovesse dichiararsi pienamente soddisfatto di un istante della propria vita pronunciando le celebri parole «Fermati, attimo! Sei così bello!», la sua anima gli apparterrà. Rigenerato dalla magia, Faust incontra Margherita, giovane semplice e profondamente religiosa della quale si innamora. Grazie agli inganni di Mefistofele riesce a conquistarla, ma la relazione provoca una drammatica catena di eventi. La madre della ragazza muore accidentalmente, il fratello viene ucciso da Faust in duello, Margherita, abbandonata e disperata, uccide il figlio appena nato e viene condannata a morte. Rinchiusa in carcere, rifiuta la fuga offertale da Faust e si affida al giudizio divino. La sua anima viene salvata grazie al pentimento sincero, mentre Faust continua il proprio viaggio.

La seconda parte del dramma abbandona la dimensione prevalentemente privata della prima per assumere un respiro cosmico, allegorico e filosofico. Faust attraversa epoche storiche, corti imperiali, mondi mitologici e scenari simbolici; incontra Elena di Sparta, incarnazione della bellezza classica, dalla cui unione nasce Euforione, simbolo dell’ideale poetico. Successivamente si dedica a grandiose opere di trasformazione del territorio, cercando di strappare nuove terre al mare e di costruire uno spazio destinato al benessere collettivo. Giunto ormai alla vecchiaia, continua tuttavia a progettare nuove imprese. È proprio nel momento in cui immagina un futuro migliore per l’umanità che pronuncia le parole che sembrano sancire la vittoria di Mefistofele. Tuttavia il diavolo non ottiene il possesso della sua anima. Gli angeli la sottraggono alle forze infernali, poiché Faust, pur avendo commesso errori e colpe gravissime, non ha mai cessato di tendere verso un ideale superiore. La sua salvezza deriva dall’incessante aspirazione al miglioramento e dalla continua ricerca del bene, non dalla perfezione morale. Il messaggio conclusivo dell’opera rappresenta una delle più alte espressioni dell’umanesimo europeo. Goethe non propone una concezione dell’uomo fondata sull’assenza di errori, bensì sulla capacità di trasformare l’errore in occasione di crescita.

L’esistenza autentica non coincide con il possesso definitivo della verità, ma con il movimento incessante della ricerca. È proprio questo dinamismo a rendere Faust degno della redenzione. A quasi due secoli dalla sua pubblicazione, il Faust conserva una sorprendente modernità. La figura del protagonista continua infatti a riflettere le inquietudini dell’uomo contemporaneo, immerso in una società caratterizzata da possibilità pressoché illimitate e, nello stesso tempo, da una persistente sensazione di incompiutezza. Come Faust, anche l’uomo del XXI secolo dispone di strumenti straordinari di conoscenza, di progresso tecnologico e di sviluppo scientifico; eppure continua a interrogarsi sul significato ultimo della propria esistenza, sulla felicità, sul tempo, sul rapporto tra desiderio e limite. Il patto con Mefistofele può essere interpretato come la metafora delle molteplici seduzioni che accompagnano la modernità: il potere, il successo, la ricchezza, l’efficienza, la velocità, il consumo incessante di esperienze. Ogni conquista sembra promettere la soddisfazione definitiva, ma finisce per generare nuovi bisogni e nuove inquietudini. In questo senso il dramma di Goethe parla direttamente anche alla nostra epoca, dominata dalla continua ricerca della prestazione, dall’illusione che ogni limite possa essere superato e dalla convinzione che il progresso tecnico coincida automaticamente con il progresso umano. Allo stesso tempo, però, Goethe offre una prospettiva profondamente fiduciosa. L’uomo non è definito dalle proprie cadute, bensì dalla capacità di rialzarsi, di interrogarsi, di ricominciare. La salvezza di Faust suggerisce che il valore dell’esistenza risiede nella tensione verso il miglioramento, nella responsabilità delle proprie scelte e nella volontà di non arrestare mai il cammino della conoscenza e della maturazione morale.

È complesso leggere il Faust senza riconoscere qualcosa di sé. Ognuno, almeno una volta, ha sperimentato l’insoddisfazione di fronte ai propri traguardi, il desiderio di oltrepassare i confini del possibile, la tentazione di sacrificare valori autentici per un successo immediato o per una felicità apparentemente più grande. Ognuno ha conosciuto il dubbio, la paura dell’incompletezza e la ricerca di un significato capace di dare unità alla propria vita. Per questo il Faust continua a parlare ai lettori di ogni tempo: non offre risposte semplici, ma invita a riconoscere che l’essenza dell’essere umano consiste proprio nel suo instancabile tendere verso ciò che ancora non possiede. È in questa tensione, più che nell’approdo finale, che Goethe individua la più autentica dignità dell’uomo e il fondamento della sua libertà.