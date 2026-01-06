Giochi del Mediterraneo: oltre i soliti cliché

di Rosa Elenia Stravato

Origini, confluenze, storia e tradizioni: il sotteso mondo di un passato che bussa alla nostra porta e ci educa alla complessità dello stupore

Il pane quotidiano che sorregge i “rumors” delle nostre giornate ci spinge a parlottare – nel bene e nel male- di questi celeberrimi “Giochi del Mediterraneo”. In pochi, tuttavia, conservano le chiavi per comprendere un evento che è oltre il suo mero significato sportivo. In prima istanza occorre evidenziare che: i Giochi del Mediterraneo rappresentano una delle più significative manifestazioni sportive internazionali del secondo Novecento, non solo per la loro dimensione agonistica, ma soprattutto per il profondo valore simbolico e culturale che essi incarnano. Essi si configurano come un ideale ponte tra le civiltà che si affacciano sul Mare Nostrum, rievocando una tradizione di dialogo, competizione pacifica e condivisione che affonda le proprie radici nella più antica cultura greca. L’eredità greca rappresenta il punto centrale per entrare nella giusta dimensione di questo crocevia di eredità e tradizioni. Quindi è necessario richiamarsi al ruolo centrale che lo sport rivestiva nella cultura ellenica. Nell’antica Grecia, l’attività atletica non era concepita come mero esercizio fisico o competizione fine a sé stessa, bensì come parte integrante della paideia, il processo educativo volto alla formazione armonica dell’individuo. Corpo e spirito erano considerati dimensioni inseparabili dell’essere umano, e l’agonismo sportivo rappresentava un mezzo privilegiato per coltivare virtù fondamentali quali l’autodisciplina, il senso dell’onore, il rispetto delle regole e la ricerca dell’eccellenza ovvero l’ areté. I fastosi giochi panellenici – Olimpiadi, Pitiche, Istmiche e Nemei – erano occasioni di incontro tra poleis spesso rivali, momenti in cui venivano sospese le ostilità e si affermava il principio della tregua sacra detta ekecheiria. In questo contesto, lo sport si presentava come strumento di coesione culturale e identitaria, capace di superare divisioni politiche e territoriali. Tale concezione, profondamente radicata nella cultura greca, costituisce il fondamento ideale su cui si innesta l’idea moderna dei Giochi del Mediterraneo.



Questi nascono ufficialmente nel 1951 ad Alessandria d’Egitto, su iniziativa del dirigente sportivo egiziano Mohamed Taher Pacha, con l’obiettivo di promuovere la cooperazione e l’amicizia tra i popoli delle nazioni affacciate sul Mediterraneo. L’idea prende forma nel contesto storico del secondo dopoguerra, un periodo segnato dalla necessità di ricostruire non solo infrastrutture materiali, ma anche relazioni diplomatiche e culturali fondate sul dialogo e sulla pace. Sin dalla loro prima edizione, i Giochi si caratterizzano per una forte vocazione inclusiva e simbolica. Una folla che raggruppava atleti provenienti da Europa, Africa e Asia che si confrontavano in un clima di leale competizione, celebrando la comune appartenenza a uno spazio geografico e culturale condiviso. Il Mediterraneo, da sempre crocevia di civiltà, commerci e idee, diviene così il fulcro di una manifestazione che intende valorizzarne la pluralità e la ricchezza.



Risulta d’uopo una riflessione: anche oggi lo sport non è soltanto competizione fisica o ricerca della vittoria bensì è un linguaggio culturale universale, capace di attraversare confini geografici, sociali e generazionali. In ogni disciplina sportiva – infatti- si riflettono valori, tradizioni e modi di vivere di una comunità, rendendo lo sport uno specchio della società e, allo stesso tempo, uno strumento di trasformazione culturale. Al centro di questa dimensione culturale si colloca il fair play, principio che va ben oltre il semplice rispetto delle regole. Esso rappresenta un’etica condivisa, fondata su lealtà, rispetto dell’avversario, autocontrollo e senso di responsabilità. Attraverso di esso, lo sport educa a riconoscere l’altro non come un nemico da sconfiggere a ogni costo, ma come un partner indispensabile senza il quale la competizione stessa perderebbe significato. Dal punto di vista culturale, il fair play contribuisce a diffondere modelli di comportamento positivi, soprattutto tra i giovani. In un mondo spesso segnato da conflitti, individualismo e ricerca del successo immediato, lo sport insegna il valore della correttezza anche nella sconfitta e della modestia nella vittoria. Questi insegnamenti non rimangono confinati al campo di gioco, ma si trasferiscono nella vita quotidiana, influenzando il modo di relazionarsi con gli altri e di affrontare le difficoltà.

Rispettare le regole e le persone significa riconoscere la dignità di tutti, indipendentemente da origine, genere o abilità. In questo senso, lo sport diventa uno spazio culturale in cui si promuovono uguaglianza, dialogo e convivenza civile. È da queste premesse, profondamente radicate nella storia dei nostri avi, che nascono e si sviluppano i Giochi che oggi giungono a noi. Nel corso dei decenni, i Giochi del Mediterraneo hanno conosciuto una progressiva evoluzione sia sul piano organizzativo sia su quello sportivo; il numero delle discipline è aumentato, così come la partecipazione degli Stati membri, oggi riuniti sotto l’egida del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM). Pur adeguandosi agli standard delle grandi competizioni internazionali, i Giochi hanno mantenuto una propria specificità ossia quella di porre l’accento non esclusivamente sul risultato sportivo, ma sul valore dell’incontro interculturale. Accanto alle competizioni, le edizioni più recenti hanno affiancato programmi culturali, mostre, convegni e iniziative volte a promuovere il patrimonio storico e artistico dei territori ospitanti. In tal modo, lo sport diventa veicolo di conoscenza reciproca e strumento di diplomazia culturale, in simbiosi con l’eredità ideale della Grecia antica e con la funzione storica del Mediterraneo come spazio di scambio.

In questo solco si inserisce l’assegnazione dei Giochi del Mediterraneo del 2026 alla città di Taranto, evento di straordinaria rilevanza simbolica e culturale. Taranto, fondata come colonia spartana nell’VIII secolo a.C., costituisce uno dei luoghi in cui la presenza greca in Magna Grecia ha lasciato le tracce più profonde e durature. La sua storia millenaria, segnata dall’incontro tra civiltà greca, romana, bizantina e medievale, la rende un palcoscenico ideale per una manifestazione che celebra l’identità mediterranea. Ospitare questi Giochi significa -per Taranto- non solo accogliere atleti e delegazioni internazionali, ma riaffermare il proprio ruolo storico di città di confine e di dialogo tra culture. L’evento del 2026 si presenta come un’opportunità aurea per valorizzare il patrimonio archeologico, artistico e paesaggistico del territorio, promuovendo una narrazione della città fondata sulla cultura, sulla storia e sulla rigenerazione urbana. I Giochi del Mediterraneo, dalla loro origine fino ai nostri giorni, incarnano un’idea di sport profondamente ancorata nella tradizione culturale del mondo greco; uno sport inteso come strumento educativo, come linguaggio universale e come mezzo di pace.

La loro continuità nel tempo testimonia la persistenza di valori che, pur adattandosi alla modernità, mantengono intatta la propria forza simbolica. Taranto 2026 non rappresenta soltanto una tappa di questo percorso ma un momento di sintesi tra passato e futuro, tra eredità classica e prospettive contemporanee. Questo evento assume un valore che trascende la dimensione sportiva, presentandosi come un atto culturale di grande rilevanza, capace di restituire al Mediterraneo il suo ruolo originario di spazio di incontro, di confronto e di civiltà in una location che – da troppi anni- tende a sfiorire malgrado i propri fiori incantevoli.