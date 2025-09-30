martedì 30 Settembre 25
CP

Gli occhi luminosi del cinema: Venezia 82’

Articoli Correlati

Donna a sud 2025: il 30 settembre l’inaugurazione con Giuliana Sgrena

CP -
La XIV edizione del Festival Donna a Sud, che quest’anno celebra il 250° anniversario della nascita di Jane Austen, prenderà il via a Taranto...
Read more

L’intelligenza degli scatti che segnano la storia

CP -
di Rosa Elenia Stravato A Martina Franca, FotoArte 2025 porta Rino Barillari e un mosaico di sguardi sul mondo Martina Franca si trasforma in un set...
Read more

A Talsano la presentazione del libro “Ti presento il lupo”

CP -
Evento culturale promosso dal Circolo PD di Talsano con la partecipazione straordinaria di Giovanni Impastato Venerdì 26 settembre, alle ore 18:00, presso l’Hotel Salina di...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand