giovedì 29 Gennaio 26
Grottaglie, accensione della Fo’cra di San Ciro

Gravine, desiderio e acciaio: il Sud ferito di Mario Desiati

di Rosa Elenia Stravato "Il paese delle spose infelici” tra romanzo di formazione, mito mediterraneo e destino industriale Nel panorama della narrativa italiana contemporanea, Mario...
Fabio Barnaba porta Taranto a Sanremo: la Puglia protagonista sul palco dell’Ariston

di Emanuela Perrone Un compositore tarantino firma uno dei brani in gara: Fabio Barnaba porta a Sanremo il talento pugliese insieme alla voce intensa di...
Ico Magna Grecia, Incudine in scena con “Parlami d’amore”

Il cantautore, attore, regista musicista e autore di colonne sonore si esibirà con l'Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti Giovedì 29 gennaio...
