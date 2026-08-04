I murales come rinascita dell’antica Isola tra arte, identità e partecipazione sociale

di Rosa Elenia Stravato

Quando le pareti del borgo antico diventano pagine di storia: la street art tarantina come dialogo tra passato e futuro

Nel panorama italiano contemporaneo della rigenerazione urbana, Taranto si distingue come una delle città più suggestive per la capacità di coniugare patrimonio storico, identità mediterranea e nuove forme di espressione artistica. Negli ultimi anni, il fenomeno della street art ha assunto nel capoluogo jonico un significato che supera la semplice dimensione estetica: i murales sono divenuti strumenti di narrazione collettiva, segni tangibili di una trasformazione culturale e testimonianze di un rapporto rinnovato tra comunità e territorio.

Parlare dei murales di Taranto Vecchia significa, dunque, osservare un processo di rinascita che coinvolge il cuore più antico della città: l’Isola Madre, luogo millenario sospeso tra il fascino della storia e le fragilità del presente. Qui, sulle superfici segnate dal tempo, sui muri consumati dall’umidità del mare e sulle facciate che custodiscono la memoria di generazioni di abitanti, l’arte contemporanea interviene non per cancellare il passato, ma per restituirgli nuova voce.

La street art tarantina nasce così come un dialogo tra epoche differenti. Le pareti del borgo antico diventano autentiche tele urbane sulle quali si incontrano il mito e la quotidianità, la memoria popolare e la creatività contemporanea. Ogni immagine dipinta nello spazio pubblico non rappresenta soltanto un elemento decorativo, ma costituisce un frammento di racconto: una testimonianza visiva capace di restituire dignità a luoghi spesso marginalizzati e di trasformare il paesaggio urbano in un archivio emozionale condiviso.

Passeggiare per i vicoli di Taranto Vecchia significa entrare in un museo senza porte né confini, nel quale le opere non sono isolate all’interno di sale espositive, ma convivono con la vita quotidiana degli abitanti. Le immagini delle sirene del Mar Ionio, le figure dei pescatori, i richiami alla devozione religiosa, gli animali marini e i simboli della tradizione locale si intrecciano con linguaggi artistici moderni, creando una particolare armonia tra la storia antica della città e le nuove forme della comunicazione visiva.

Il fenomeno dei murales di Taranto Vecchia si inserisce all’interno di un movimento più ampio che negli ultimi anni ha coinvolto numerosi centri pugliesi. La regione ha progressivamente riconosciuto nell’arte urbana un potente strumento di valorizzazione territoriale, capace di favorire la partecipazione sociale, promuovere il turismo culturale e restituire centralità a quartieri e spazi urbani spesso esclusi dai principali itinerari.

Dalle periferie di Bari ai centri storici di Lecce, dalle esperienze artistiche di Grottaglie fino ai progetti di riqualificazione di Foggia, la street art pugliese ha assunto una funzione culturale sempre più rilevante. I murales non vengono più considerati semplici interventi ornamentali, ma veri dispositivi di memoria e identità urbana.Attraverso il colore e l’immagine, essi raccontano territori, tradizioni e comunità. Un muro dipinto diventa così un luogo di incontro tra chi crea l’opera, chi la osserva e chi quotidianamente vive lo spazio che la ospita.

La città smette di essere soltanto un insieme di edifici e strade e diventa un organismo narrante, capace di raccontare se stessa attraverso nuovi linguaggi.In questo contesto, Taranto rappresenta un caso particolarmente significativo perché la street art si confronta con un patrimonio storico e culturale straordinariamente complesso.

L’arte urbana non si sovrappone alla città antica, ma entra in relazione con essa, generando un equilibrio suggestivo tra conservazione e innovazione. L’esperienza dei murales nell’Isola Madre assume un valore particolare proprio per il rapporto profondo che lega Taranto al mare. La città nasce dall’acqua e dall’acqua trae da sempre la propria identità: il mare è stato fonte di sostentamento, elemento religioso, spazio mitologico e dimensione simbolica dell’esistenza collettiva.

Non sorprende, dunque, che molte opere di street art presenti nel centro storico richiamino immagini legate al mondo marino. Le sirene, creature leggendarie della tradizione mediterranea, rappresentano il legame ancestrale tra la città e il mito; i pescatori evocano la memoria di una comunità costruita intorno al lavoro del mare; le creature marine richiamano la straordinaria biodiversità del Golfo di Taranto. Accanto a questi elementi compaiono immagini dedicate alla religiosità popolare, alle antiche consuetudini del borgo e alle storie degli abitanti.

Ogni murale diventa una finestra aperta sulla cultura tarantina, un racconto visivo che permette di leggere la città attraverso simboli e suggestioni. La forza di queste opere risiede proprio nella loro capacità di trasformare lo spazio quotidiano in esperienza emotiva. Un vicolo, una scala, una piazza nascosta o una parete anonima possono improvvisamente rivelare una storia. L’osservatore non è più soltanto un visitatore, ma diventa parte di un percorso narrativo nel quale passato e presente dialogano continuamente.

Tra le iniziative più significative legate alla rigenerazione artistica di Taranto Vecchia si colloca il progetto “Cielo nell’Isola”, esempio emblematico di come la street art possa trasformarsi in un processo di partecipazione sociale. L’obiettivo del progetto non era esclusivamente abbellire gli spazi urbani, ma recuperare la memoria immateriale del quartiere attraverso il coinvolgimento diretto della comunità. Attraverso attività di ascolto, ricerca e mappatura dei luoghi, sono state raccolte storie, nomi, tradizioni e testimonianze appartenenti alla cultura popolare dell’Isola Madre. Questo itinerario ha permesso agli abitanti di riconoscersi nuovamente nei luoghi della propria quotidianità, riscoprendo un patrimonio spesso dimenticato. La memoria privata si è trasformata in patrimonio collettivo, diventando immagine e colore sulle pareti del quartiere.

Il momento più rappresentativo dell’iniziativa è stato la realizzazione del grande murale presso il Centro San Gaetano, opera dell’artista tarantina Simona Anna Gentile. Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento dei bambini del quartiere, chiamati a partecipare concretamente alla creazione dell’opera attraverso elementi decorativi e simbolici.

Il risultato finale supera il concetto tradizionale di opera d’arte individuale: il murale diviene un bene comune, una creazione condivisa nella quale ogni partecipante lascia una traccia della propria presenza. In questa prospettiva, la street art rivela la sua dimensione più profonda: non soltanto rappresentazione estetica, ma strumento di relazione, appartenenza e costruzione identitaria.

La peculiarità della street art tarantina consiste nella sua capacità di inserirsi armoniosamente nel tessuto urbano senza alterarne l’autenticità. I murales non appaiono come elementi estranei, ma sembrano emergere naturalmente dalle architetture del borgo, convivendo con portoni antichi, abitazioni private, botteghe e luoghi della vita quotidiana.

È proprio questa integrazione con lo spazio vissuto a rendere l’esperienza di Taranto Vecchia particolarmente affascinante. L’arte non è confinata in un luogo separato, ma attraversa la città e incontra le persone nel loro ambiente quotidiano.

Il visitatore che percorre i vicoli dell’Isola Madre non segue semplicemente un itinerario turistico, ma compie un viaggio nella memoria. La scoperta dei murales avviene lentamente, attraverso lo sguardo curioso di chi osserva dettagli, colori e simboli nascosti. Ogni angolo può trasformarsi in una sorpresa, ogni parete può rivelare un frammento della storia cittadina. In questo senso, la street art modifica profondamente la percezione dello spazio urbano. Un luogo precedentemente associato al degrado può acquisire un nuovo significato; una superficie abbandonata può diventare punto di incontro; una strada può trasformarsi in racconto.

I murales di Taranto Vecchia rappresentano oggi una delle espressioni più interessanti della relazione tra arte contemporanea e patrimonio storico. Essi dimostrano come la creatività possa diventare uno strumento concreto di trasformazione sociale e culturale.La loro importanza non risiede soltanto nella bellezza delle immagini, ma nella capacità di creare un legame tra passato e futuro. Attraverso la street art, la città non rinnega la propria storia, ma la interpreta secondo nuovi linguaggi, rendendola accessibile anche alle nuove generazioni. Taranto Vecchia diventa così un luogo in continua evoluzione, nel quale ogni murale rappresenta un punto di incontro tra memoria e cambiamento. Le storie del mare dialogano con le forme dell’arte contemporanea, le tradizioni popolari incontrano la creatività degli artisti, il passato convive con il desiderio di rinascita.

La vera forza dei murales tarantini consiste proprio in questo: trasformare un muro in una narrazione, una strada in un percorso culturale, una comunità in protagonista della propria storia. Oggi l’antica Isola di Taranto non è soltanto un luogo da visitare, ma un luogo da comprendere. I suoi colori raccontano ferite e speranze, custodiscono memorie e immaginano possibilità future. In questo straordinario equilibrio tra identità e innovazione, la street art diventa una forma contemporanea di poesia urbana: una poesia fatta di immagini, nata dal dialogo tra il mare, la pietra e la memoria degli uomini.