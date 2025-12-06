Ico Magna Grecia, i WakeUp Gospel Projec in concerto

Il gruppo si esibirà domani el quartiere Salinella, diretti dal Maestro Graziano Leserri, ingresso libero

Domenica 7 dicembre alle 20.00, nella Chiesa Santa Famiglia, nel quartiere Salinella di Taranto, lo spettacolo Concerto di Natale, protagonista il Lucania Apulia Chorus, il WakeUp Gospel Project e l'Orchestra della Magna Grecia, con la direzione del Maestro Graziano Leserri. Ingresso libero.

La serata, realizzata dall’Orchestra della Magna Grecia, con il L.A. Chorus e il WakeUp, in collaborazione con il Comune di Taranto, la Regione Puglia e il MIC – Ministero della Cultura. Il concerto del Wake Up Gospel Project spazierà dai classici del gospel ai brani natalizi più amati, creando un’atmosfera di gioia e riflessione. La loro interpretazione unica e coinvolgente promette di emozionare il pubblico, trasportandolo in un viaggio musicale che celebra lo spirito del Natale. Fra i brani, Adeste Fideles, Silent Night, The First Noel, Xstmas Medley: Jingle bells, Santa Claus is Coming to town, Let is snow, The first Noel, Hark the Erald Angel sing, All I Want for Christmas is You, Feliz Navidad, Sister Act Medley, Oh Happy Day, Blowin in the Wind, Praise Jesus Is, Do not pass me by. Diciotto anni di attività, un universo sonoro energico e navigato, culminato con la collaborazione con l’Orchestra ICO della Magna Grecia e Achille Lauro, nel concerto-evento “Heroes” svoltosi nell’ Arena di Verona.

Il WakeUp Gospel Project, nasce dal desiderio di unire assieme qualità musicale e divertimento, testimonianza e animazione col pubblico.