Ico Magna Grecia, Incudine in scena con “Parlami d’amore”

Articoli Correlati

La Giornata della Memoria: responsabilità del presente

CP -
di Rosa Elenia Stravato La memoria non come rifugio nel passato, bensì forma esigente di fedeltà al presente e al futuro “Ricordare” che verbo è? Qualcosa...
Read more

L’eleganza della bacchetta: il M° Antonio Palazzo

CP -
di Rosa Elenia Stravato Profilo di un musicista tra tradizione colta, linguaggi jazzistici e prassi contemporanea Quando si pensa ad un maestro di musica, chissà perché,...
Read more

“Sei troppo bravo ragazzo”

CP -
di Armando De Vincentiis Perché il cosiddetto bravo ragazzo non piace (almeno all’inizio)? C’è una frase che ritorna spesso nelle conversazioni sentimentali: “È troppo bravo ragazzo”....
Read more

