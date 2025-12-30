ICO Magna Grecia presenta il concerto di Capodanno

Dirige il Maestro Piero Romano, con il soprano Gesua Gallifoco e il baritono Guido Dazzini, musiche di Strauss, Donizetti, Rossini, Tchaikovski, Gounod, Shostakovich, Bizet, Lumbye, Gastaldon e Leoncavallo

Due voci straordinarie, un’orchestra e le musiche di Strauss, Donizetti, Rossini, Tchaikovsky, Gounod, Shostakovich, Bizet, Lumbye, Gastaldon e Leoncavallo per brindare all’ingresso del 2026 con il Concerto di Capodanno in programma giovedì 1 gennaio alle 11.00 al Teatro Fusco di Taranto. Protagonisti il soprano Gesua Gallifoco e il baritono Guido Dazzini, che emozioneranno il pubblico con le musiche eseguite dall’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano.

“Dopo il Concerto con il WakeUp gospel in piazza Carmine – dice il Maestro Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra ICO della Magna Grecia – riprende l’attività dell’ICO con il concerto augurale del nuovo anno. Come sempre l’augurio è che il 2026 possa regalarci tante emozioni e tanti sorrisi, con l’impegno che l’anno che sta arrivando crei quel senso di partecipazione e comunità. Il Concerto di Capodanno, negli anni sta diventando un appuntamento importante per la città di Taranto, tanto che l’evento sia di buon auspicio e porti benessere a Taranto. Un augurio che l’Orchestra ICO della Magna Grecia, dai professori a tutto il personale impegnato nell’allestimento di questo e di tutti i concerti in programma, intende rivolgere al pubblico per un 2026 ricco di soddisfazioni e pieno di felicità”. Si consiglia a quanti interverranno, l’abito scuro ed elegante. Il Concerto di Capodanno è organizzato e promosso dall’Orchestra ICO della Magna Grecia, dal Comune di Taranto e dal Teatro comunale Fusco, in collaborazione con la Regione Puglia e il Ministero della Cultura.

Si riportano, di seguito, i costi dei ticket: ingresso Platea 15euro, galleria 10euro. Si possono acquistare sul sito ufficiale dell’Orchestra Magna Grecia Taranto o in Via Ciro Giovinazzi 28.