Il 21 settembre una grande serata verso i XX Giochi del Mediterraneo

Sulla Rotonda del Lungomare si svolgerà una serata di grande rilievo per la città e per l’intero territorio, con la musica a fare da filo conduttore e la presenza delle autorità istituzionali e di ospiti di prestigio

Il cammino verso i XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 entra nel vivo con un evento speciale in programma il 21 settembre a Taranto, pensato per coinvolgere l’intera città in un’esperienza unica che unisce sport, cultura e musica.

La cerimonia sarà arricchita dalla presenza delle autorità istituzionali, che sottolineeranno il valore strategico e simbolico di questo appuntamento, e dalla partecipazione di artisti di rilievo, con la musica che accompagnerà trasversalmente l’intera serata, rendendola un momento di festa e condivisione.

La scaletta della serata:

• 18:00 Accrediti & Welcome con DJ set di apertura

• 19:00 Benvenuto e Inni eseguiti dall’Orchestra Giovanile Magna Grecia

• 19:05 Saluti istituzionali

• 19:35 Special Guest: Mietta

• 19:50 Concerto di Malika Ayane

• 20:20 Chiusura della cerimonia ufficiale

• 20:30 DJ set conclusivo

Con la potenza evocativa della musica e la cornice di Taranto, città simbolo della Magna Grecia e del Mediterraneo, l’evento del 21 settembre sarà un’occasione irripetibile per celebrare il percorso che condurrà alla manifestazione internazionale del 2026.

I Giochi del Mediterraneo non saranno soltanto un grande evento sportivo, ma un’opportunità di crescita culturale, sociale ed economica per la città e per l’intero territorio, in linea con la missione di lasciare una lasting legacy alle nuove generazioni.