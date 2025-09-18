venerdì 19 Settembre 25
Il 21 settembre una grande serata verso i XX Giochi del Mediterraneo

CosmoPolismedia al Festival del Podcasting con le inchieste di Raffaella Fanelli

CP -
‘L’omicidio di Sarah Scazzi’ e ‘Storie Nere – Piazza Fontana’ partecipano nella sezione podcast emergenti della manifestazione giunta alla sua decima edizione Con “L’omicidio di...
A Taranto i ‘Tre giorni di fine estate’ con lo sguardo al domani

CP -
Speranza, politica e mediterraneità le parole della 30° edizione Nel salone degli Stemmi di Palazzo di Città, si svolgerà la nuova edizione dell' evento 'Oltre...
Angolo della Conversazione 2025, Piotti: “Edizione straordinaria”

CP -
Bilancio positivo per l'edizione 2025: oltre cinquemila persone in dodici serate in calendario e ospiti di prestigio Concluso il cartellone di appuntamenti estivi, allo Yachting...
