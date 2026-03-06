“Il socialismo della libertà”: Claudio Signorile presenta il suo libro a Palazzo di Città

A Taranto la riflessione dell’ex ministro sul rapporto tra libertà, etica e socialismo nel mondo contemporaneo. Al dibattito sarà presente il già governatore di Puglia Michele Emiliano



La libertà come percorso di emancipazione e come sfida da affrontare con coraggio e tenacia per costruire una civiltà fondata sui valori del socialismo. È questo il filo conduttore de ‘Il socialismo della libertà’, il libro di Claudio Signorile, pubblicato da Marsilio Editori, che sarà presentato questo pomeriggio a Palazzo di Città.

L’incontro, organizzato dalla testata giornalistica CosmoPolismedia e moderato dal direttore Vincenzo Carriero, offrirà l’occasione per approfondire il tema dell’etica della libertà nel socialismo, riletto alla luce delle sfide della contemporaneità. Una riflessione che l’autore propone anche come messaggio rivolto alle nuove generazioni, nel quale si intrecciano esperienze personali, affetti, speranze, obiettivi, delusioni e il bilancio di una vita politica e culturale.

Alla presentazione interverranno, insieme all’autore, il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il già governatore di Puglia Michele Emiliano. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social di CosmoPolismedia.