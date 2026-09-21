La mente, l’algoritmo e la libertà: una riflessione psicologica

di Armando De Vincentiis

I neurodiritti nell’epoca dell’AI e dell’ingerenza della tecnologia nelle nostre vite. Spunti di riflessione per un nuovo umanesimo

Quando parliamo di neurodiritti, non stiamo parlando di chip nel cervello o di macchine che leggono i pensieri. Stiamo parlando di qualcosa che riguarda la vita quotidiana, il modo in cui la tecnologia entra nella nostra esperienza mentale senza fare rumore. Non arriva con un gesto brusco. Arriva con la continuità. Con la ripetizione. Con la capacità di orientare ciò che guardiamo, ciò che ci trattiene, ciò che ci distrae.

La psicologia ci ricorda che la mente non è un archivio di dati. È una storia che cambia. È fatta di relazioni, abitudini, paure, scelte, contraddizioni. Una persona può essere fragile oggi e determinata domani. Può essere confusa al mattino e chiarissima la sera. La tecnologia, invece, tende a fissare: osserva, classifica, prevede. E quando una previsione diventa una definizione, la libertà cognitiva si restringe.

Oggi l’IA raccoglie tracce: ciò che guardiamo, ciò su cui ci soffermiamo, ciò che ignoriamo, ciò a cui reagiamo. Da questi comportamenti può ricavare profili e previsioni sulle nostre preferenze e sulle nostre probabili reazioni. Domani, con neurotecnologie più avanzate, potrà cogliere segnali ancora più sottili: attenzione, stanchezza, reattività emotiva.

Non è fantascienza. È già in fase di sperimentazione. Il punto non è avere paura. Il punto è capire che cosa significa per la persona essere osservata da sistemi che non vedono la sua storia, ma solo la sua regolarità.

La libertà cognitiva è una cosa semplice: poter pensare senza che qualcuno prepari il percorso al posto nostro. Poter cambiare idea senza sentirsi intrappolati in un algoritmo che ci ha già catalogati. Poter scegliere senza che la scelta sia stata confezionata per noi. Non è un discorso morale. È un discorso psicologico. Se la mente perde la possibilità di sorprendersi, perde qualcosa di essenziale.

Poi c’è la privacy mentale. Non riguarda solo i dati che concediamo, ma ciò che non sappiamo di concedere. Un click su “accetto” non è un consenso consapevole. Una persona può capire quali informazioni sta dando, ma non può prevedere quali inferenze verranno fatte su quelle informazioni. E soprattutto non può sapere se rifiutare significa essere esclusa da qualcosa. La privacy mentale è una domanda: “Sto decidendo io, o sta decidendo qualcun altro?”

L’integrità mentale è ancora più sottile. Non viene intaccata da un singolo evento, ma da una serie di micro‑spinte che si accumulano: un contenuto che appare nel momento giusto, una notifica che interrompe un pensiero, un suggerimento che arriva quando siamo stanchi. Non è manipolazione. È direzione. E la direzione, se non è scelta, diventa dipendenza. La mente non viene invasa: viene accompagnata, lentamente, verso un modo di funzionare che non ha scelto.

In ambito clinico questo tema è delicatissimo. Un chatbot può aiutare, certo. Può dare informazioni, proporre esercizi, offrire un primo orientamento. Ma non può essere una relazione terapeutica. Non può assumersi responsabilità. Non può valutare il rischio. Non può capire il non detto. La terapia è un incontro umano, fatto di sfumature, esitazioni, silenzi, intuizioni. La tecnologia può affiancarlo, non sostituirlo.

Alla fine, il punto non è opporre persone e macchine. Il punto è decidere che tipo di rapporto vogliamo avere con la tecnologia. Se deve essere uno strumento, o un’autorità. Se deve aiutarci a capire, o dirci chi siamo. Se deve ampliare la nostra autonomia, o ridurla a un percorso ottimizzato.

I neurodiritti servono a questo: a ricordarci che la mente non è una risorsa da estrarre. Non è un territorio da coltivare per ottenere comportamenti prevedibili. È un luogo vivo, fragile, complesso. E la tecnologia, se vuole entrarci, deve farlo con limiti chiari, con trasparenza, con responsabilità umana.

Difendere i neurodiritti non significa temere l’innovazione. Significa rifiutare che l’innovazione trasformi la persona in un insieme di segnali da prevedere, classificare e sfruttare. Una tecnologia è davvero avanzata non quando sa sempre più cose di noi, ma quando aumenta la nostra possibilità di capire, scegliere e restare autori della nostra vita.