Nuovarredo alla Fiera del Levante: cucina, spettacolo e territorio in un unico show

A condurre il pubblico attraverso un’esperienza fatta di sapori, racconti e spettacolo saranno gli chef Vinod Sookar e Antonella Ricci, protagonisti di uno showcooking che porterà la cucina direttamente al centro della scena

Sabato 26 settembre alle 17:30, nel Padiglione Arredamento, Nuovarredo porta alla Fiera del Levante un appuntamento speciale dedicato alla cucina e all’intrattenimento.

La cucina come luogo di incontro, il design come espressione del vivere quotidiano e il territorio come protagonista: nasce da questa idea il Cooking Show organizzato da Nuovarredo, in programma sabato 26 settembre alle ore 17:30 presso il Padiglione Arredamento della Fiera del Levante.

A condurre il pubblico attraverso un’esperienza fatta di sapori, racconti e spettacolo saranno gli chef Vinod Sookar e Antonella Ricci, protagonisti di uno showcooking che porterà la cucina direttamente al centro della scena.

A rendere ancora più speciale l’appuntamento sarà la presenza di Antonio Stornaiolo, che accompagnerà lo show con il suo stile e la sua capacità di coinvolgere il pubblico, creando un vero momento di intrattenimento oltre il semplice showcooking.

Accanto alla cucina e allo spettacolo ci sarà anche il territorio pugliese, grazie alla collaborazione con Cantine Due Palme, partner dell’evento. La loro presenza contribuirà a raccontare il valore della convivialità e il legame tra la cultura del cibo, il vino e le eccellenze della nostra terra.