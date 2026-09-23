mercoledì 23 Settembre 26
CP

Massafra, Fuggiano e il suo nuovo libro: “Spasmo”

Articoli Correlati

Ex operai Ilva sul palco del Taras Teatro Festival: saranno nel coro dello spettacolo

CP -
Lo spettacolo "Prometeo a Taranto. La fabbrica illuminata" si terrà in prima nazionale il 24 e 25 settembre alle 21 all'auditorium TaTÀ E' un...
Read more

La mente, l’algoritmo e la libertà: una riflessione psicologica

CP -
di Armando De Vincentiis I neurodiritti nell’epoca dell’AI e dell’ingerenza della tecnologia nelle nostre vite. Spunti di riflessione per un nuovo umanesimo Quando parliamo di neurodiritti,...
Read more

Il sangue e la polis: teologia, antropologia e devozione nel miracolo di San Gennaro

CP -
di Rosa Elenia Stravato Dalla biografia martiriale alla grammatica del sacro, il rito dell'ampolla tra protezione civica, sostanza fisica e identità comunitaria partenopea Nell’affollato scenario...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand