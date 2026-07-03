Taranto Opera Festival, al via con “Carmen”

Il capolavoro immortale di Georges Bizet andrà in scena Sabato 4 luglio, all’Arena della Villa Peripato di Taranto

Un nuovo allestimento dell’opera più amata al mondo inaugura la stagione lirica estiva. Sarà Carmen, il capolavoro di Georges Bizet, ad aprire ufficialmente l’edizione 2026 del Taranto Opera Festival, in programma sabato 4 luglio nell’Arena della Villa Peripato di Taranto. La stagione estiva 2026 del Taranto Opera Festival – fanno sapere – è promossa e organizzata dall’associazione Domenico Savino, con i patrocini del Comune di Taranto e del Conservatorio Paisiello. Un’opera senza tempo, capace ancora oggi di emozionare e coinvolgere il pubblico grazie alla forza della sua musica, all’intensità della vicenda e alla modernità della sua protagonista.

Composta nel 1875 su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy, tratto dall’omonima novella di Prosper Mérimée, Carmen è oggi una delle opere più rappresentate e amate del repertorio internazionale. Ambientata nella Siviglia dell’Ottocento, racconta la storia della giovane gitana Carmen, donna libera, anticonformista e passionale, che rifiuta qualsiasi forma di possesso. Il suo incontro con il brigadiere Don José darà vita a un amore travolgente e distruttivo, destinato a concludersi tragicamente. Un’opera – aggiungono – che affronta temi universali come la libertà, il desiderio, la gelosia e il destino, impreziosita da pagine musicali entrate nella storia della musica, tra cui la celebre Habanera, la Seguidilla e la coinvolgente Marcia del Toreador.



Per questa nuova produzione, il Taranto Opera Festival riunisce un cast di interpreti di alto profilo: Sanja Anastasia vestirà i panni di Carmen, accanto a Ugo Tarquini nel ruolo di Don José, Luca Simonetti in quello di Escamillo e Laura Esposito nel ruolo di Micaela. Completano il cast Martina Tragni (Frasquita), Marcella Diviggiano (Mercedes), Carlo Sgura (El Dancairo e Morales), Mauro Scalone (El Remendado) e Nicola Ciancio (Zuniga).Sul podio salirà il maestro Lorenzo Bizzarri, mentre la regia è affidata a Giulia Diomede. Protagonisti della serata saranno inoltre l’Orchestra e il Coro del Taranto Opera Festival, preparato dal maestro Tiziana Spagnoletta, insieme al Coro di Voci Bianche dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, diretto dal maestro Roberto Ceci.

Lo staff artistico e tecnico comprende Gabriele Pedone (maestro collaboratore), Angelo Massafra (direttore di palcoscenico), Gabriele Orlando (assistente alla regia), Alessandro Arena (coordinatore di produzione), Arianna De Pasquale (maestra ai sopratitoli), Damiano Pastoressa (scene), Meghy Costumes d’Époque e Formediterre (costumi), Melissa D’Andrea (trucco), Anna Lavey (coreografa e ballerina) e la Butterfly Dance Academy, impegnata nelle coreografie.L’apertura è prevista alle ore 20.00, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00.Diretto artisticamente da Paolo Cuccaro e guidato nella direzione generale da Pierpaolo De Padova, il Taranto Opera Festival continua a distinguersi come uno degli appuntamenti culturali più significativi del panorama pugliese, con l’obiettivo di promuovere il grande repertorio operistico, valorizzare giovani talenti e offrire al pubblico produzioni di alto livello in luoghi di straordinario fascino.

L’inaugurazione con Carmen – concludono – si preannuncia come un evento di grande richiamo, capace di coniugare la tradizione del melodramma con una proposta artistica di qualità, confermando Taranto come città sempre più protagonista della cultura e dello spettacolo dal vivo.