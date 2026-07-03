sabato 4 Luglio 26
CP

Il santuario della parola dove il libro torna a essere custode dell’umano

Articoli Correlati

Taranto Opera Festival, al via con “Carmen”

CP -
 Il capolavoro immortale di Georges Bizet andrà in scena Sabato 4 luglio, all'Arena della Villa Peripato di Taranto Un nuovo allestimento dell'opera più amata...
Read more

Sotto il cielo della Valle d’Itria, la letteratura abita la città

CP -
di Rosa Elenia Stravato Entra nel vivo a luglio "Riflessi Book Summer 2026": otto appuntamenti gratuiti tra piazze storiche, terrazze e masserie con i...
Read more

A Taranto l’estate si scalda con il “Mon Rêve Summer Festival 2026”

CP -
Presentata la rassegna con un cartellone con straordinari artisti protagonisti di imperdibili concerti e spettacoli. In scena Mario Biondi che inaugura da Taranto il...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand