Il santuario della parola dove il libro torna a essere custode dell’umano

di Rosa Elenia Stravato

Librinstreaming: il format di resistenza culturale dell’associazione Communica diretto da Cinzia Cofano e Antonio Vinci

Nel panorama culturale contemporaneo, dominato dall’ipertrofia della comunicazione digitale e dalla parcellizzazione dell’attenzione, l’editoria e la riflessione letteraria corrono costantemente il rischio di essere fagocitate dalle logiche del consumo rapido. Il libro, da oggetto di mediazione profonda e scavo interiore, viene non di rado ridotto a mero prodotto merceologico, inserito all’interno di dinamiche promozionali che privilegiano la logica dell’algoritmo rispetto alla densità del contenuto.

In questo contesto di progressivo impoverimento del dibattito intellettuale, l’esperienza di Librinstreaming — format ideato e promosso dall’associazione Communica — si configura come un’autentica anomalia felice, un presidio di resistenza etica e un modello di ecologia della mente che ridefinisce radicalmente lo statuto della divulgazione letteraria nell’era del web. Diretto con rigore e lungimiranza da Cinzia Cofano e Antonio Vinci, Librinstreaming non si limita a occupare uno spazio nel palinsesto digitale, ma fonda un nuovo territorio antropologico e culturale. È un progetto che restituisce alla parola scritta la sua originaria valenza di svelamento e cura, dimostrando come i canali tecnologici contemporanei possano essere piegati a fini di altissima utilità sociale e intellettuale.

La prima e più dirompente cifra stilistica e concettuale di questo format risiede nella sua natura di spazio franco. Nel lessico geopolitico, la zona franca è un territorio esente da gravami, un luogo di transito e di incontro sottratto alle giurisdizioni ordinarie; trasposto nell’universo della critica letteraria, questo concetto si traduce nella totale indipendenza dalle logiche commerciali delle grandi oligarchie editoriali e dalle mode passeggere delle piattaforme social.

Questa realtà si costituisce come un porto sicuro per gli autori e per l’arte in genere. Qui, l’opera non è un pretesto per fare spettacolo, né lo scrittore è un performer costretto a sintetizzare la complessità del proprio pensiero nei tempi asfittici di un palinsesto radiotelevisivo tradizionale. Al contrario, il format della struttura offre il lusso più raro e prezioso della contemporaneità: il tempo. Il tempo dell’ascolto, il tempo dell’approfondimento, il tempo del silenzio riflessivo che precede la risposta. Questo approccio etico si traduce in un atto di autentica cura. In sostanza,si prende cura dei libri, ne accarezza le trame, ne sviscera i meandri filosofici e sociali, trattando ogni volume non come un corpo inerte da esibire, ma come un organismo vivente portatore di memoria, di ferite e di visioni del mondo.

L’arte viene così ricollocata al centro del discorso pubblico, non come feticcio museale o passatempo borghese, ma come strumento militante di decodifica della realtà. Se l’architettura strutturale e la visione macroscopica del progetto testimoniano la sapiente regia organizzativa di Antonio Vinci, la traduzione sul campo di questa filosofia del profondo è mirabilmente incarnata dalla conduzione di Cinzia Cofano.

La sua presenza davanti all’obiettivo non risponde mai a criteri di protagonismo, ma si configura come una funzione maieutica di altissimo profilo accademico e umano. L’operato della Cofano (e del programma) si distingue per tre peculiarità fondamentali che elevano il format a modello pedagogico di divulgazione: straordinaria capacità analitica poiché i testi non vengono semplicemente letti, ma sottoposti a un’accurata esegesi filologica.

Cinzia possiede il raro talento di individuare i gangli vitali di una narrazione, i nodi irrisolti, le risonanze testuali che collegano l’opera in esame alla grande tradizione letteraria o alle urgenze del presente. Alla base di tutto, innegabilmente, vi è la competenza e la preparazione filologica; ogni incontro è il risultato di uno studio rigoroso e preventivo. L’autentica competenza della conduttrice si avverte nella precisione delle domande, nell’assenza di retorica e nella capacità di dialogare con gli specialisti di ogni settore -dalla saggistica alla narrativa speculativa, dalla poesia al graphic novel- mantenendo un registro sempre altissimo e, al contempo, accessibile. Il valore assoluto? La restituzione della dignità: è questo, forse, il tratto più intenso e commovente del format.

In un tempo di recensioni superficiali o di stroncature spettacolari, questo spazio restituisce dignità a ogni singola opera e a ciascun autore. Anche l’opera meno nota, anche la voce più periferica riceve la medesima attenzione rigorosa e rispettosa riservata ai grandi nomi della letteratura nazionale. C’è un’etica dell’accoglienza intellettuale che trasforma l’intervista in un simposio, un rito laico di condivisione del sapere.

L’operato dell’associazione Communica attraverso questo format assume una valenza che supera di gran lunga la semplice divulgazione bibliografica, sconfinando nell’azione politica in senso aristotelico, intesa cioè come cura della polis. In un tessuto sociale frammentato, dove la soglia dell’attenzione media si è drasticamente ridotta e dove il linguaggio politico e mediatico si fa sempre più polarizzato e sbrigativo, educare la cittadinanza digitale all’ascolto di un’analisi complessa è un atto di alta pedagogia sociale. Dimostra che la rete non è intrinsecamente un luogo di superficialità, ma può trasformarsi nell’agorà ideale in cui ricostruire una comunità di intenti fondata sulla bellezza, sulla solidarietà intellettuale e sull’etica della parola. La gratuità ideale, l’accessibilità universale del format e la determinazione con cui Vinci e Cofano portano avanti questa missione configurano l’intero progetto come un bene comune.

Un presidio culturale di cui non si può più fare a meno, se si vuole salvaguardare la capacità critica delle nuove generazioni e la dignità stessa della nostra memoria letteraria. Librinstreamingci insegna che la vera centralità culturale non si misura sui palcoscenici effimeri della televisione commerciale o sul contatore dei likes di un post virale, ma si annida nella profondità delle relazioni umane che un libro sa generare quando viene trattato con amore e competenza. L’associazione Communica, sorretta dalla passione militante di Antonio Vinci e dall’acume ermeneutico di Cinzia Cofano, ha saputo edificare un tempio laico dove la letteratura torna a fare ciò per cui è nata: curare le solitudini, aprire varchi di senso nell’oscurità della cronaca e ricordare all’uomo, attraverso la densità delle pagine raccontate, la sua immensa, complessa e bellissima dignità.