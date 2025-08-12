martedì 12 Agosto 25
L’angolo della Conversazione: il 12 agosto torna Angelo Mellone

Laterza: in Vico Balbo Cristiano Godano in concerto

CP -
Il frontman e leader storico dei Marlene Kuntz in ricordo di Francesco Sannelli È nella meravigliosa cornice della piazzetta di Vico Balbo che si...
Castellaneta: è festa tra i popoli con i Terraròss all’anfiteatro comunale

CP -
di Rosa Surico Dalla bassa Murgia alla Campania, fino alla Grecia con musica, balli e spettacolo In via Mastrobuono, il teatro a cielo aperto, gremito di...
Oasi dei Battendieri: Piero Pelù, Serena Rossi e Alex Wise i grandi nomi per Taranto

CP -
Dal 4 al 6 settembre al via il MediTa Festival Questa mattina,giovedì 7 agosto alle 10.30, sotto la Pensilina Liberty di via Cariati, nei pressi di...
