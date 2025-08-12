L’angolo della Conversazione: il 12 agosto torna Angelo Mellone

Allo Yachting Club il giornalista e scrittore insieme alla sua band, proporrà il suo nuovo spettacolo “In fin dei conti è solo swing”

Martedì 12 agosto, altro appuntamento dell’Angolo della Conversazione, l’ultimo prima della breve pausa di Ferragosto. Anche quest’anno ospiti della rassegna estiva dello Yachting Club il giornalista, scrittore e direttore di Intrattenimento Day Time-Rai Angelo Mellone e la sua band, che saranno protagonisti del nuovo spettacolo di testi, musica e canzoni “In fin dei conti è solo swing”, in programma nella suggestiva location sul mare della Terrazza Kumbala.

Uno spettacolo da non perdere che ha già ottenuto successo in altre tappe tra nord e centro Italia e che ora Mellone porta nella sua Taranto.

Il poliedrico Mellone, che si siederà anche al pianoforte, sarà accompagnato per l’occasione da cinque musicisti: Salvatore Russo (chitarra e arrangiamenti), Franco Speciale (contrabbasso elettrico), Francesco Longo (fisarmonica), Peppe Fornaro (clarinetto e sax) e Pasquale Angelini (batteria).

Mellone e la sua band sapranno coinvolgere il pubblico presente per quella che si preannuncia una serata all’insegna del divertimento.

Per assistere allo spettacolo è obbligatoria la prenotazione con due opzioni disponibili:

“tavolo cena” (30€ a persona escluse le bevande) o “tavolo solo drink” (15€ a persona).

Event Partner della serata Programma Sviluppo.

Infoline Yachting Club 335/6386685