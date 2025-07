L’Angolo della Conversazione: l’ex magistrato Armando Spataro presenta il suo ultimo libro

Martedì 15 luglio allo Yachting Club sarà ospite l’ex magistrato di origini tarantine, Armando Spataro. Presenterà il suo ultimo libro “Loro dicono, noi diciamo”, edito da Laterza, sulle riforme costituzionali proposte dall’attuale governo

Si susseguono gli appuntamenti dell’Angolo della Conversazione in un mese di luglio davvero molto intenso per via di un calendario fittissimo con tanti incontri da non perdere. Martedì 15, alle 21:00, sul palco dello Yachting Club salirà il dott. Armando Spataro, tarantino, ex magistrato, procuratore della Repubblica di Torino, procuratore aggiunto a Milano e coordinatore del gruppo specializzato nel settore dell’antiterrorismo.

Spataro ha iniziato la carriera di magistrato dal 1975 e dal 1998 al 2002 è stato anche componente del Csm. Si è occupato di terrorismo interno, di criminalità organizzata e mafia, di terrorismo internazionale. È autore di saggi e di pubblicazione di carattere scientifico in materia di criminalità organizzata e terroristica, di tecniche investigative e procedura penale. Molto sportivo, in passato ha avuto esperienze agonistiche tra nuoto e pallanuoto ma ha corso anche ben nove maratone, per due volte quella di New York, poi a Boston, Praga, Parigi e Roma.

All’Angolo della Conversazione presenterà il suo ultimo libro “Loro dicono, noi diciamo”, edito da Laterza, sulle riforme costituzionali proposte dall’attuale governo: premierato, giustizia e regioni. Con il dott. Spataro dialogheranno il giornalista Gianni Sebastio, direttore di Antenna Sud, e l’avvocato Nicola Marseglia del foro di Taranto.

Un libro molto interessante, in cui tre autorevolissimi giuristi, tra cui Armando Spataro, spiegano perché le riforme proposte dal governo violano alcuni principi cardine della Costituzione: la partecipazione democratica, l’indipendenza della magistratura e l’uguaglianza tra i cittadini.

A chi gioverebbero e chi penalizzerebbero le riforme costituzionali proposte dall’attuale governo? Non lasciamoci confondere da parole come stabilità, efficienza, governabilità e similari: avvolgono spesso durissime realtà nella bambagia delle ovvietà. La Costituzione non è letteratura, è la cosa più politica che ci sia.

Per assistere alla serata necessaria la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite.

Infoline Yachting Club 335/6386685.