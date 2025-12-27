sabato 27 Dicembre 25
CP

L’arte della commedia: Eduardo De Filippo porta gli spettatori a tavola

Articoli Correlati

Mottola, per Becket arriva Antonella Palmisano

CP -
La marciatrice e campionessa olimpica, originaria di Mottola, ospite d’onore del corteo storico Antonella Palmisano sarà tra gli oltre 400 partecipanti al grande corteo storico...
Read more

Notte Bianca degli Ipogei, ecco la magia della Città Vecchia 

CP -
Sabato 27, dalle 19 a mezzanotte, aperture straordinarie e in contemporanea degli ambienti sotterranei Un evento che ha ormai superato i confini regionali, complice la...
Read more

La Via Francigena: origini, tradizioni e attualità di un itinerario europeo del pellegrinaggio

CP -
Di Rosa Elenia Stravato Percorsi di un tempo che dal passato giunge a noi La Via Francigena interpreta uno dei principali percorsi di pellegrinaggio medievale che...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand