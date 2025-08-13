mercoledì 13 Agosto 25
Laterza : il centro storico tra le “passeggiate” sotto le stelle

Carnevale Massafrese 2026: novità in arrivo

CP -
di Angelo Nasuto Dopo una riunione di Giunta, dove gli assessori hanno supportato le modifiche per avviare già prima dell’autunno il bando di concorso, sono...
Ferragosto 2025 a Taranto: spettacoli, sport, famiglie e artigianato a San Vito

CP -
L'appuntamento è previsto giovedì 14 agosto, dalle ore 17:30 fino a mezzanotte e mezza, con ingresso gratuito Ferragosto 2025: una grande serata di spettacoli, musica,...
L’angolo della Conversazione: il 12 agosto torna Angelo Mellone

CP -
Allo Yachting Club il giornalista e scrittore insieme alla sua band, proporrà il suo nuovo spettacolo “In fin dei conti è solo swing” Martedì 12...
