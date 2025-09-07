domenica 7 Settembre 25
CP

Lezione ludica tra musica e poesia di Trifone Gargano

Articoli Correlati

Sia “Melete” la musa ispiratrice a Taranto e in provincia

CP -
A Palazzo di città,il progetto tra "occasioni e riflessioni" Era una delle tre muse dell' Olimpo, quella più concreta, che trasformava le idee in realtà.Ha...
Read more

MediTa: al via il festival pop-sinfonico, giovedì 4 settembre

CP -
In arrivo Piero Pelù all' oasi dei Battendieri Inizierà con il cantante toscano la sesta edizione del festival. Si esibirà con l'Orchestra della Magna Grecia...
Read more

Da Palagianello, il paroliere Carone incanta il pubblico in una serata di fine agosto

CP -
di Rosa Surico "Erba di casa mia" a Castellaneta, per dirla alla Massimo Ranieri Era il 1959 quando Ennio Melis discografico della RCA , coniò il...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand