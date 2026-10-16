Liste d’attesa, a Taranto il confronto sulle sfide della sanità pubblica

All’Hotel Salina la presentazione del nuovo libro edito da CosmoPolis, un’occasione per approfondire le difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie e discutere le possibili risposte al problema

Le liste d’attesa nella sanità pubblica, con le ricadute che comportano sull’accesso alle cure, sono al centro del nuovo volume “Liste d’attesa nel servizio sanitario nazionale”, pubblicato dalla casa editrice CosmoPolis.

Dopo aver dato alle stampe opere come Sull’aula sventola tastiera bianca, E dal profondo e Dal Molo e memorie di un vecchio sarago, la casa editrice tarantina propone un nuovo lavoro di approfondimento su una questione di grande attualità, che incide direttamente sulla vita dei cittadini.

In Puglia, come a Taranto, i tempi di attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici rappresentano una criticità per il sistema sanitario. Di fronte a ritardi spesso difficili da sostenere, molti cittadini sono costretti a rivolgersi alle strutture private, con un aggravio dei costi a carico delle famiglie. Altri, invece, finiscono per rinunciare alle cure, con conseguenze potenzialmente rilevanti per la propria salute.

Scritto da Giuseppe Addabbo, Francesco Pignatelli e Mariacristina Pignatelli, il volume affronta il problema dal punto di vista di chi opera all’interno del sistema sanitario, analizzandone le criticità e cercando di individuare possibili soluzioni. Un contributo al dibattito su una delle questioni più delicate per il servizio sanitario nazionale: garantire ai cittadini un accesso tempestivo alle prestazioni e alle cure.

Il libro sarà presentato questa sera, a partire dalle ore 18, all’Hotel Salina. All’incontro, insieme agli autori, interverranno il giornalista ed editore Vincenzo Carriero, la deputata del Pd Francesca Viggiano, il consigliere regionale del Pd Cosimo Borraccino e Gregorio Colacicco, già direttore generale dell’Asl di Taranto. A moderare il dibattito sarà Patrizia Zodiaco, del Circolo Pd di Talsano, che ha organizzato l’iniziativa.