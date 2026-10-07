Statte, Zarrillo in concerto

L’ artista si esibirà in occasione della festa Patronale della Madonna del Rosario

Statte e non solo, è invitata a un appuntamento con Michele Zarrillo. Il cantante si esibirà sul palco di Bio Piazza domani 8 ottobre 2026, a partire dalle ore 21:00, con un grande concerto a ingresso libero. L’ evento rappresenta il momento centrale dei festeggiamenti civili organizzati dal Comitato, in onore della Festa Patronale della Madonna del Rosario con la partecipazione dell’ Amministrazione Comunale. Segna un appuntamento che unisce spiritualità, cultura, tradizione e senso di appartenenza per l’intera comunità stattese.

Il cantautore – fanno sapere – ripercorrerà le tappe fondamentali della sua quarantennale carriera, riproponendo dal vivo i suoi più grandi successi che hanno emozionato intere generazioni, tra cui capolavori storici come “Cinque Giorni”, “Una rosa blu”, “La notte dei pensieri” e “L’elefante e la farfalla”.