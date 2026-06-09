MAP Festival, arriva il Quadro sonoro di Amara con Campaner

Dopo il successo dei concerti di Gegè Telesforo, Daniela Spalletta e Stefania Tallini, l’Orchestra ICO della Magna Grecia, prosegue la rassegna di Musica Architettura e Parallelismi

Prosegue con successo la sesta edizione del MAP Festival, dopo i concerti di Gegè Telesforo, Daniela Spalletta e Stefania Tallini, una Passeggiata dall’alto contenuto filosofico, l’Orchestra ICO della Magna Grecia e un omaggio al genio di Mozart e Rossini. Riprende mercoledì 10 giugno alle 10.30 nella Camera di commercio di Taranto, sede ideale per la presentazione di Jala – Quadro sonoro di Amara con Gloria Campaner. Orchestra ICO Magna Grecia diretta da Piero Romano, con Amara (voce) e Gloria Campaner (pianoforte). Ingresso gratuito. Giovedì 11, alle 21.15, nella Masseria Battaglia a Lama: “Tutta vita”, docufilm di Valentina Cenni. A fine visione, la regista dialogherà con Stefano Bollani. Ingresso: 10euro.

Venerdì 12 giugno, doppio appuntamento. Alle 17.30 a Palazzo D’Aquino, Santi, navigatori, designer – Speech con la designer Chiara Alessi. Incontro realizzato in collaborazione con Ordine degli architetti di Taranto. Ingresso: gratuito su prenotazione. Alle 20.15, Arsenale militare marittimo (Bacino Brin): Mille in concerto. “Concerto in solo con orchestra” di MILLE (voce) con l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta da Angelo Nigro. Ingresso: gratuito su prenotazione.

Da venerdì 5 a venerdì 12 giugno, le imperdibili Installazioni urbane, a cura del MAP Festival: Segnali stradali romantici, Lungomare, Piazzale Democrate, Ringhiera, Villa Peripato, Pineta Cimino; Big Map, Concattedrale Gran Madre di Dio; Map graffiti, Rotonda, Lungomare, Villa Peripato, Piazza Maria Immacolata, via Cavour intorno al Museo; Girandole, piazza Marconi.