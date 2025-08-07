Marcello Veneziani torna all’Angolo della Conversazione con il libro ‘C’era una volta il Sud’

Il noto giornalista e scrittore di origini pugliesi dialogherà con Vincenzo Carriero, direttore di CosmoPolismedia

All’Angolo della Conversazione torna Marcello Veneziani. Il noto giornalista e scrittore di origini pugliesi salirà anche quest’anno sul palco dello Yachting Club per presentare il suo nuovo libro “C’era una volta il Sud”, edito da Rizzoli che sta riscuotendo un buon consenso tra i lettori.

Appuntamento lunedì 11 agosto alle ore 21:00, per un altro incontro molto atteso dall’ormai affezionato pubblico della rassegna estiva targata Yachting Club. L’autore dialogherà il direttore di CosmoPolismedia, Vincenzo Carriero.

Il libro è una incantevole biografia collettiva del nostro Meridione. Da molti anni Marcello Veneziani riflette e scrive sul Sud. Il meridione d’Italia occupa un posto speciale nella sua privata geografia dei sentimenti: il Sud come “infanzia del mondo, provincia dell’universo, luogo d’ombre e di luce della nostalgia, casa dei miti”.

In questo libro illustrato, la nostalgia per il mondo di ieri si combina con la fascinazione per l’immagine fotografica: foto paesane e famigliari, scene di quotidianità domestica, di vita di campagna e ai bordi del mare, ritratti di antenati, primi piani, gruppi di famiglia, figure curiose, matrimoni, funerali, processioni e feste patronali. Il risultato è un viaggio di immagini e pensieri nel sud e nella fotografia, nei sentimenti e nei ricordi che suscitano, alla ricerca di un mondo e di un tempo perduti per metterne in salvo la memoria prima che cali la notte.



