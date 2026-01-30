Massafra, ecco la 73esima edizione del Carnevale tra i più attesi

di Angelo Nasuto

“Torna più forte di prima” è questo il messaggio che ha lanciato, stamattina, la sindaca Zaccaro

Il Carnevale Massafrese sta tornando più forte di prima. È questo il messaggio in estrema sintesi che stamattina ha lanciato la sindaca Giancarla Zaccaro, nella conferenza stampa convocata proprio per annunciare il programma di iniziative per la 73esima edizione della kermesse carnascialesca. Il primo cittadino ha tenuto questo importante appuntamento presso gli uffici dei nuovi capannoni di lavorazione dei carri allegorici, situati sulla Starda Statale 7, alla presenza del consigliere regionale Giuseppe Fischetti e di Costanzo Carrieri, Presidente del Consorzio ASI (Area Sviluppo Industriale) di Taranto; grazie all’ASI sono stati concessi a titolo gratuito i locali ampi per i cartapestai, che per la prima volta dispongono di strutture idonee.

È un Carnevale quest’anno – ha esordito la Zaccaro – dove c’è tanto fermento anche grazie alla sinergia di tutti, tra amministrazione, cartapestai, uffici comunali e i massafresi stessi con le loro associazioni: c’è la partecipazione di tutti. Vi assicuro che Massafra merita, la città è bella ed anche il nostro carnevale”. Il primo sindaco donna della Tebaide ha ricordato che ha sempre vissuto questa festa, mascherandosi ad ogni edizione, “ma stavolta – ha chiarito – non avrò nessuna maschera, lo vivrò in vesti differenti, in un’aurea istituzionale”. È stata menzionata anche la mirabile iniziativa turistica, dal titolo “Il Carnevale è servito”, con una serie di menù a tema scontati in ristoranti e locande della città, per attirare forestieri, che vorranno pranzare nelle domeniche delle sfilate, per godersi il corso mascherato. “Tutto ciò – ha aggiunto la sindaca – perché quando c’è qualcosa di bello e particolare in città, è giusto che si inneschi un volano per l’economia”.

È stato fatto riferimento all’entusiasmo che sembrava scemato negli anni scorsi; ora appare ritornato con maggiore convenzione, dimostrata da tutti gli attori in campo: amministratori e operatori del settore, carristi e artigiani, credono nelle enormi potenzialità che della manifestazione, che non ha mai concretizzato realmente: “una volta tornato l’entusiasmo – ha concluso la Zaccaro – penso che ci rendiamo conto del potente mezzo che abbiamo. Possiamo metterlo in moto alla grande, solo coinvolgendo tutta la città, dando regole precise per una buona organizzazione”.

Entusiasti anche Carrieri, che ha parlato dell’importanza della continuità del carnevale come giusta occasione di crescita produttiva, unitamente al mantenimento delle tradizioni e della cultura, e il consigliere regionale Fischetti, il quale ha dato merito ai massafresi che credono in tale opportunità, da sfruttare anche in termini turistici. Tra le date da segnare sul calendario del 73esimo Carnevale Massafrese, oltre all’8, 15 e 17 febbraio, giorni di sfilate di scuole e associazioni, maschere di carattere, gruppi mascherati e carri allegorici, da ricordare il convegno delle città del carnevale (l’8 febbraio), con esponenti dei carnevale di Viareggio e Putignano con cui confrontarsi per migliorare.