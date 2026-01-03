Massafra, Epifania: tutti al “Family Park”!

“La leggenda della Befana” sono una serie di laboratori creativi, a tema, con sorpresa finale per tutti i bambini che si terrà, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, lunedì 5 gennaio presso il “Parco di Ulisse” a Massafra

A pochi chilometri da Taranto, per tutte le famiglie c’è una grande opportunità, completamente gratuita, per conoscere nella natura la Befana e il suo amico fido a quattro zampe! È una delle numerose attività outdoor organizzate nella natura da “La Coda di Ulisse” Ets Impresa Sociale nell’ambito di “BES-T Community in Best Practice”, un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

“La leggenda della Befana”, una serie di laboratori creativi a tema con una dolce sorpresa finale per tutti i bambini, si terrà, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 di lunedì 5 gennaio, presso il “Parco di Ulisse” situato in SP 40 snc a Massafra; la partecipazione è gratuita prenotandosi, indicando il turno preferito, ai seguenti recapiti 3208124654 e 327484 8234. I “Family Park” comprendono attività, realizzate da una équipe multidisciplinare con professionisti altamente specializzati, che si tengono presso il “Parco di Ulisse”, in un contesto rurale e informale, pensato per favorire il benessere dei bambini e delle famiglie, rafforzare il legame genitore–figli, promuovere la socializzazione tra pari, sviluppare competenze trasversali e una coscienza green. Il “Parco di Ulisse” è il primo Centro Educativo e di Interventi Assistiti con gli Animali (pet therapy) senza animali residenziali, autorizzato dalla Regione Puglia e l’unico della provincia di Taranto.

Le attività – tutte completamente gratuite – sono a favore di famiglie, minori disabili e loro fratelli e sorelle (siblings) iscritti al progetto “BES-T Community in Best Practice” e a quelli che intendono iscriversi, è possibile effettuare l’iscrizione anche direttamente nella mattinata del 5 gennaio prima de “La leggenda della Befana”. L’iscrizione è gratuita e consente di partecipare alle numerosissime attività del progetto “BES-T Community in Best Practice” che, a favore dei minori di Taranto e provincia, sta attuando un innovativo progetto sperimentale di inclusione sociale che ha lo scopo finale di favorire un nuovo rapporto con l’ambiente coinvolgendo le imprese culturali, nonché sta realizzando i “progetti di vita” che, con l’introduzione del D. Lgs. 62/2024, il cosiddetto Decreto Disabilità, sono entrati con forza nella progettazione educativa e sociale rivolta alle persone con disabilità.