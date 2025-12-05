Massafra, svelata la rassegna “La magia del Natale”

di Angelo Nasuto

L’amministrazione comunale Zaccaro ha varato un programma ricco di iniziative. Il tutto partirà, domani, con l’accensione dell’albero grande prevista alle 18:30 in piazza Garibaldi

L’amministrazione comunale della sindaca Giancarla Zaccaro vuole far vivere un Natale 2025 speciale ai cittadini di Massafra ed ha varato un programma di iniziative molto ricco per queste festività. Per annunciare questo cartellone natalizio, dal titolo “La magia del Natale”, stamattina si è tenuta una conferenza stampa, dove per voce dello stesso primo cittadino si è dato un senso a questo importante programma. “Una magia particolare quella del Natale – ha esordito la numero uno di Palazzo di città – che noi siamo abituati ad associare all’accensione dell’albero o al fare tanti regali, muovendoci tra le offerte dell’economia. Ma il Natale è anche fatto di piccoli gesti, delle luci che si illuminano e di un sentito coinvolgimento dell’intera cittadinanza. E per coinvolgere tutti siamo riusciti ad organizzare un insieme così ampio di eventi che vi assicuro non è stato semplice definire”. La Zaccaro ha ringraziato tutti gli uffici comunali che hanno permesso tutto ciò, “perché – ha ripreso – l’abbiamo fatto per l’impegno degli atti concreti istituzionali e perché dietro ogni evento c’è sempre un provvedimento in sinergia con gli uffici dell’ente comunale”. Il tutto partirà domani con l’accensione dell’albero grande prevista alle 18:30 in piazza Garibaldi. Ma già stasera c’è in programma la grande pettolata a Verde Mare, come prova che l’amministrazione vuole coinvolgere tutta la cittadinanza, anche le periferie marine, affinché non si sentano emarginate.

“L’accensione dell’albero e di tutte le luminarie – ha aggiunto il sindaco – è importante come simbolo di luce e di speranza, un qualcosa che manca da tempo anche a livello mondiale e che giornalmente viviamo con la perdita di quei valori fondanti. Luminarie che quest’anno abbiamo voluto estendere in molti quartieri, in via Napoli, a nord in via Rossini ed anche nel centro storico, come recupero della nostra identità e della nostra massafresità. Perché il Natale può essere vissuto come ritrovo della famiglia anche dopo tanto tempo”. Oltre alla pista di pattinaggio, presente già in piazza Vittorio Emanuele, a Lungovalle sarà inaugurato il presepe in cartapesta, per valorizzare ancor di più l’arte della cartapesta, tanto celebrata a Massafra soprattutto durante il carnevale; ed allora occorre sempre dare importanza ai vanti nostrani per non farli cadere nell’oblio.

Con il sindaco c’era l’assessore alla Cultura Isabella Tagliente, la quale ha citato alcuni degli eventi presenti nell’intero cartellone, tra cui spazio alla solidarietà con la partita del Cuore a cura dell’ASD Massafra ed alla valorizzazione dell’agricoltura jonica con un convegno sugli agrumi locali. Sono state ringraziate le molte associazioni capaci di proporre le singole iniziative e gli eventi, come prova della sinergia necessaria in città per far vivere nella gioia e nel benessere la comunità massafrese. Infine un dettaglio non da poco riguarda il costo delle luminarie, che nonostante coinvolgano molte zone della città, ha impiegato una spesa non certo eccessiva: “l’importo è stato di 55 mila euro (più IVA) – ha concluso la Zaccaro – ma anche il resto degli impegni economici è stato all’insegna del risparmio.