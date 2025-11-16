Matera film Festival, la Città dei Sassi celebra la settima Arte

Tra gli ospiti d’onore anche il regista, attore, conduttore e doppiatore Claudio Bisio, il regista e sceneggiatore Riccardo Milani e la cantautrice Arisa

Si conclude oggi, con la nona giornata di eventi, la sesta edizione del Matera Film Festival, diretto da Dario Toma e Nando Irene, con la consegna dei premi, al Cineteatro Comunale Gerardo Guerrieri.

Dall’ 8 al 16 novembre si sono svolti più di 80 eventi tra proiezioni e incontri e hanno presenziato 100 ospiti.

Il Matera Film Festival anche quest’ anno attraverso la celebrazione del cinema nazionale e internazionale ha valorizzato il suo legame con la città e tutta la regione. Sono state coinvolte le istituzioni, le associazioni culturali i partners nelle tre principali sedi: CineTeatro Guerrieri, Cinema Il Piccolo e APT Open Space.

Il festival ha visto anche la partecipazione di altri ospiti, tra cui Angela e Marianna Fontana, Tess Masazza, Pietro Crozza Signoris, Anna Langone, Valentina Kamenova, Allegra Cataviello, Francesco Marano e Dario Magnolo.

Le giurie hanno dispensato i premi per le varie sezioni.

Per i lungometraggi Futures, la giuria composta da Fabio Ferzetti (critico cinematografico e curatore), Eleonora Ivone (attrice e regista) e Francesca Mazzoleni (regista e sceneggiatrice) ha premiato come miglior lungometraggio “Le città di pianura” diretto da Francesco Sossai.

È stata assegnata anche una Menzione Speciale al film turco “When The Walnut Leaves Turn Yellow”, diretto da Mehmet Ali Konar.

Per quanto riguarda i Documentari i giurati Vania Cauzillo (regista, documentarista e ricercatrice), Leonardo Godano (produttore cinematografico, Groenlandia) e Andrea Papini (regista, sceneggiatore, autore e produttore) hanno assegnato:

Il Premio Miglior Documentario a “Fratelli di culla” di Alessandro Piva.

Menzione speciale per il documentario a “Kickoff”, diretto da Roser Corella e Stefano Obino,

La sezione dei cortometraggi Short , affidata al giudizio di Giuseppe Marco Albano (regista, sceneggiatore e produttore), Angela Fontana (attrice) e Tess Masazza (attrice e autrice), ha premiato: Miglior cortometraggio il turco “The surrogate girl”, diretto da Onur Guler.

La stessa cantautrice lucana, Arisa segna il suo ritorno sulla scena con il videoclip di videoarte del suo nuovo singolo “Nuvole” girato nel paese fantasma di Craco da Silvio Giordano.

credit foto Rita Guanti