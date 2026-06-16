Medimex 2026 al via: dai Ramones a Battiato, Taranto accende la settimana della musica

Cinque giorni di eventi tra concerti, incontri e formazione. Si parte con l’esposizione della fotografa che immortalò la nascita della scena punk newyorkese

Prende il via mercoledì 17 giugno il Medimex 2026, l’International Festival & Music Conference promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito del progetto Puglia Sounds. Fino al 21 giugno Taranto ospiterà un ricco calendario di mostre, incontri, presentazioni editoriali, spettacoli e concerti dedicati alla musica contemporanea.

L’apertura ufficiale è in programma alle 18 al MArTA con l’inaugurazione, su invito, della mostra “Roberta Bayley: The Ramones, CBGB’s and New York City”, presentata per la prima volta in Italia. L’esposizione raccoglie 50 fotografie che raccontano la nascita dei Ramones e della scena punk newyorkese attraverso l’obiettivo di una delle fotografe simbolo di quella stagione.

Tra gli scatti più iconici, quello realizzato nel 1976 nel Lower East Side di New York: quattro giovani appoggiati a un muro consumato, jeans strappati, giubbotti di pelle e sguardi provocatori. Sono i Ramones e quell’immagine è destinata a diventare una delle fotografie-manifesto del punk rock.

Alle 19, nel chiostro del MArTA, spazio al confronto con il pubblico con il talk che vedrà protagonisti Roberta Bayley e Luca De Gennaro. Alla stessa ora, al Caffè Letterario Cibo per la Mente, prende il via “Medimex Book Stories”, la rassegna dedicata alla letteratura musicale curata da Corrado Minervini. Primo appuntamento con la presentazione di “Se mi rilasso collasso. Trent’anni di storia di una band improbabile” (Baldini+Castoldi), dedicato al percorso artistico dei Bandabardò. A raccontarlo saranno Nuto e Finaz attraverso parole e musica.

La serata prosegue alle 21 al Teatro Fusco con il primo appuntamento della sezione “Racconti”. In scena “Il mare nel cassetto, la via di Franco Battiato”, narrazione di Silvia Boschero con la partecipazione musicale di Giua e Anaïs Drago. Un viaggio tra canzoni, riflessioni e suggestioni che ripercorre il mondo artistico e spirituale del cantautore siciliano.

Dalle 21.30 riflettori puntati su Spazioporto, dove si alterneranno alcuni dei progetti più interessanti della scena pugliese e nazionale in una serata dedicata alle contaminazioni tra jazz e world music.

Ad aprire il programma sarà lo Scannapieco-Geremia Quintet, formazione premiata in importanti rassegne italiane e internazionali, seguita dal chitarrista pugliese Claudio Suriano e dal trio guidato da Andrea Marchesino, che presenterà il progetto “Gargano Blues”. Sul palco anche i Taurn, giovane quintetto nato a Bologna, Zoe Pia & Tenores di Orosei “Antoni Milia”, incontro tra tradizione vocale sarda e sperimentazione contemporanea, il percussionista Gabriele Poso con il nuovo lavoro “Maraviglia”, gli Hambone, tra jazz, elettronica e world music, e infine Alassane Badboy & The Conquerors, formazione che fonde le tradizioni musicali dell’Africa occidentale con funk, soul e punk rock.

Una prima giornata che attraversa generi, linguaggi e generazioni diverse, confermando il Medimex come uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla cultura musicale contemporanea.