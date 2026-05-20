Medimex 2026, tornano i “Racconti” con appuntamenti dedicati

Si terranno anche gli appuntamenti del Medimex Book Stories”, con ospiti Nuto e Finaz (Bandabardò), Nicola Gaeta e Nicola Conte, Simone Avincola, Laura Rizzo, Maurizio Biancani e Stefano Senardi

Racconti e presentazioni per ripercorrere le grandi storie della musica arricchiscono il programma del Medimex, International Festival & Music Conference promosso da Regione Puglia e Puglia Culture, nell’ambito del progetto Puglia Sounds, in programma dal 17 al 21 giugno 2026 a Taranto con i concerti di Pet Shop Boys DREAMWORLD The Greatest Hits Live, Suede, Slowdive,NYC Redux Band playing the music of Ramones e Agents of Time. Dal 17 al 21 giugno al Teatro Fusco di Taranto, tornano i Racconti con cinque appuntamenti dedicati ad alcune delle figure centrali della musica italiana ed internazionale. Mercoledì 17 giugno, ore 21, Il mare nel cassetto, la via di Franco Battiato, narrazione di Silvia Boschero, musica di Giua (voce, chitarra, basso) e Anaïs Drago (violino ed elettronica). Lo spettacolo si snoda attraverso canzoni iconiche, creando un flusso di riflessioni che invita il pubblico a esplorare la propria interiorità. Non è solo un tributo, ma un’esperienza immersiva e riflessiva, capace di celebrare l’unicità e l’eterna bellezza dell’arte di Franco Battiato. Giovedì 18 giugno alle ore 21 al Teatro Fusco Round About Miles, di e con Ugo Sbisà e Flavio Boltro (tromba), Roberto Ottaviano (sassofono), Eugenio Macchia (pianoforte), Giuseppe Bassi (contrabbasso), Lorenzo Tucci (batteria). Il 26 maggio del 1926, nasceva ad Alton, Illinois, una delle figure di maggior rilievo di tutta la storia del jazz, il trombettista Miles Davis. Nel primo centenario della sua nascita “Round About Miles”, recital di musica e parole, celebra la vita del grande trombettista, i suoi incontri, i suoi dischi più noti. Venerdì 19 giugno, ore 21, Jeff Buckley: It’s Never Over, voce, eredità, infinito con Eugenio Finardi, conduce Cecile B, più che un semplice racconto, l’evento si propone come un’esperienza: un’occasione per riscoprire Jeff Buckley attraverso nuove prospettive e per lasciarsi attraversare dalla forza della sua musica e della sua storia. Perché, come suggerisce il titolo del documentario, certe voci — e certe emozioni — non finiscono mai davvero.Sabato 21 giugno, ore 18.30 Teatro Fusco, “Musica nella mia mente” Carlo Massarini racconta Stevie Wonder, con Carlo Massarini, intervento musicale del Fabio Lepore Jazz Quartet. Non vedente dalla nascita, nel 1963 a tredici anni ha il suo primo numero uno in classifica con Fingertips. Negli anni 60, nella scuderia Motown prosegue con una serie di hit internazionali, partecipa anche a Sanremo, ma è con gli anni 70 che il suo enorme talento e il suo lato compositivo viene fuori completamente. Arrivato alla maggiore età infatti rinegozia con la Casa di Detroit il suo contratto, che gli lascia libertà totale nelle scelte artistiche. Un percorso che coincide con una grande rinascita della musica black nella quale si ritaglia un ruolo straordinario: multistrumentista, si appassiona alle nuove possibilità delle tastiere elettroniche, e realizza una serie di capolavori assoluti, seguiti negli anni 80 e 90 da un successo commerciale ancora maggiore. Infine domenica 21 giugno, ore 18.30 Teatro Fusco, “In cerca della terra promessa” Carlo Massarini racconta Bruce Springsteen, con Carlo Massarini. Conosciamo tutti il percorso di Springsteen, 21 album inediti dal ’73 ad oggi, un ruolo centrale nella storia del rock, una popolarità mondiale e apparizioni live da record. Il fil rouge di tutta la sua produzione è stata la fedeltà alle sue origini e la voglia di andare in cerca di una condizione esistenziale migliore. Il riscatto, oltre alla dignità, emerge nelle sue canzoni, così come sono sottolineate le ingiustizie che ne frenano la realizzazione. La Terra Promessa forse non esiste, ma vale quella ricerca di una terra fatta di speranze e di sogni, di giustizia e uguaglianza che sembra in questo momento mancare, soprattutto negli USA. Da The Promised Land a Streets of Minneapolis, è un viaggio interiore di una persona per cui la coerenza è sempre stata il valore fondante. Un patriota, nel senso più vero del termine.

Dal 17 al 21 giugno al Caffè Letterario Cibo per la Mente di Taranto in programma Medimex Book Stories, la sezione dedicata ai libri musicali curata e condotta da Corrado Minervini, con ospiti Nuto e Finaz (Bandabardò), Nicola Gaeta e Nicola Conte, Simone Avincola, Laura Rizzo, Maurizio Biancani e Stefano Senardi. Mercoledì 17 giugno, ore 19, presentazione del libro Se mi rilasso collasso, Trent’anni di storia di un band improbabile (editore Baldini+Castoldi), con una conversazione per voce, chitarra e cajon con Nuto e Finaz. Il libro celebra la storia del gruppo toscano nato nel 1993 attraverso aneddoti, documenti e riflessioni personali. Il volume ripercorre l’evoluzione della band da improbabile combo folk-rock a fenomeno live capace di riempire piazze e festival italiani. Giovedì 18 giugno, ore 18.00, presentazione del libro Black Beauty. Storie di Musica Nera (Low Edizioni)con l’autore Nicola Gaeta e Nicola Conte. Un viaggio critico e narrativo attraverso oltre un secolo di musica afroamericana che segue una linea del tempo che non è soltanto cronologica, ma profondamente culturale, sociale, esistenziale. Ogni capitolo illumina un tempo, un contesto, ma soprattutto delle figure: celebri, dimenticate, emergenti, ciascuna raccontata in forma narrativa e critica, intrecciando biografia, contesto storico, poetica personale e tracce discografiche. Venerdì 19 giugno, ore 18, presentazione del libro Enzo Carella. Dolce tu per tu, con l’autore Simone Avincola. La vita artistica e umana di Enzo Carella attraverso i racconti degli amici, dei musicisti e di chi lo ha sempre amato. Una storia mai raccontata prima, attraversata da luci e ombre, spiagge e camicie hawaiane, lambrette, palloni da calcio, borsoni che volano dal quinto piano, e boccette di atropina. Chitarre, falò, abbracci, lacrime, partenze e ritorni in un viaggio emozionale alla riscoperta di un artista incredibile che ancora giace nell’oblio del sommerso. Sabato 20 giugno ore 18 presentazione del libro Il cielo in una stanza. Il 1960: Paoli, Mina e una canzone rivoluzionaria con l’autrice Laura Rizzo. Il volume svela tanti aneddoti legati alla genesi del brano – l’intestazione Mogol-Toang, i rifiuti, la prima incisione di Mina, le vicende personali di Paoli e della stessa interprete, la nascita della canzone d’autore in casa Ricordi a Milano – e ribadisce con forza la posizione rivoluzionaria della canzone. Alle ore 18.30 presentazione del libro L’alchimista del suono. Cinquant’anni di musica al mixer (Editore Fernandel)con l’autore Maurizio Biancani e Stefano Senardi. Il libro è un viaggio nella musica italiana dagli anni Settanta a oggi, un memoir ricco di aneddoti, errori, intuizioni, notti insonni e momenti irripetibili vissuti al fianco di chi ha fatto la storia della canzone. Il racconto sincero e appassionato di Maurizio Biancani, storico sound engineer e produttore musicale, fondatore e anima dello Studio Fonoprint di Bologna, che nel corso delfi anni ha registrato voci e musica di Luca Carboni, Lucio Dalla, Laura Pausini, Pooh, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Zucchero e molti altri artisti.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, prenotazioni per i Racconti aperte da oggi presso il botteghino del Teatro Fusco.