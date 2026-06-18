Medimex 26, terza giornata: le iniziative a Spazioporto, al Castello Aragonese e Fusco

Tre giorni intensiva di lavoro articolato, sulle varie fasi della produzione con i tutor Mazzariello, Vincenzo Colella, Keezy, Gianni Pollex, Vincenzo Liguori, Estremo, Gianmarco Manilardi, Ludovico Mar , Gianluca Sibaldi, Filadelfo Castro e Michele Braga

Venerdì 19 giugno dalle ore 10 all’università di Taranto nel centro storico prosegue Medimex Music Factory, realizzata in collaborazione con Warner Chappell Music Italiana, rivolta ad autori, produttori e compositori che prevede una tre giorni intensiva di lavoro articolato, sulle varie fasi della produzione con i tutor Mazzariello, Vincenzo Colella, Keezy, Gianni Pollex, Vincenzo Liguori, Estremo, Gianmarco Manilardi, Ludovico Mar , Gianluca Sibaldi, Filadelfo Castro e Michele Braga. Prosegue anche Medimex Hip Hop Lab, dalle 10 alle 17 con la masterclass Calligrafia: Gothic flow-Street attitudecon Gep Caserta, tra le firme piùimportanti della street art italiana. Ricco il programma di attività professionali che prevede alle ore 10.30 tavola rotonda Il futuro del live – Codice dello spettacolo: governance, rappresentanza, filiera a cura di Assomusica e KeepOn Live con Angelo Valori (I-Jazz, Agis), Giuseppe Netti (Italia Jazz Club), Federico Rasetti (KeepOn Live), Filippo Giordano (Rete Italiana World Music), Carlo Parodi (Assomusica), Bruno Sconocchia (Assoconcerti), modera Maria Rosaria Santangelo (KeepOn Live) e alle 11.15 il panel Il futuro del live – Oltre le mappe: quello che i dati non dicono a cura di Assomusica e KeepOn Live con Cesare Liaci (CoolClub), Michele Riondino, Carlo Parodi (Assomusica), Barbara Visentin (Corriere della Sera), modera Davide Fabbri. Alle 12.30 attività di networking indie/pop/rock, alle 16.30 il panel Suoni e visioni, il nuovo panorama musicale tra USA e Europa con Eugene Hutz, Viktoria Espinosa, Brian Chase, Marc Urselli, modera Cecile B e alle 18.00 il panel Il CBGB: il tempio del Rock di New York tra racconti, storie e leggende con Kid Congo, Tammy Faye, Roberta Bayley, modera Luca De Gennaro. Alle ore 18.00 al Caffè letterario cibo per la mente terzo appuntamanto di Medimex Book Stories con la presentazione del libro Enzo Carella. Dolce tu per tu, con l’autore Simone Avincola. La vita artistica e umana di Enzo Carella attraverso i racconti degli amici, dei musicisti e di chi lo ha sempre amato.

Alle ore 19.30 al Castello aragonese, ingresso libero sino ad esaurimento posti disponibili, prosegue Le strade del Mediterraneo, il progetto speciale curato da Antonio Diodato per il Medimex, con il concerto di Davide Ambrogio, cantante e polistrumentista che ha tratto ispirazione dalla tradizione orale della nativa Aspromonte per creare un proprio linguaggio musicale. Dopo il suo straordinario album di debutto, “Evocazioni e Invocazioni”, che esplora la musica rituale calabrese (vincitore del Premio Nazionale Loano Giovani, del Premio Musica contro le Mafie, del Premio Ethnos Gener/Azioni 2020) e numerosi concerti in Europa presenta il suo nuovo album “Mater Nullius”. Il cuore musicale di Mater Nullius nasce da una reinterpretazione del codice sonoro utilizzato durante i rituali della Settimana Santa nell’Italia meridionale, adattato in questo album per narrare il percorso di trasformazione del protagonista. Le 14 Stazioni della Via Crucis diventano così metafora del viaggio interiore del protagonista: un uomo occidentale moderno che si confronta con una profonda crisi attraverso un incontro con il suo io primordiale. Sul palcoDavide Ambrogio (voce, troccole, chitarra), Walter Laureti (sintetizzatori, elettronica live), Federico Laganà TBC (percussioni e voce), Gabriele Bazza (voce, chitarra), Vincenzo Gagliani (tamburo). Alle ore 21 al Teatro Fusco, ingresso libero con prenotazione, Jeff Buckley: It’s Never Over, voce, eredità, infinito con Eugenio Finardi, conduce Cecile B, più che un semplice racconto, l’evento si propone come un’esperienza: un’occasione per riscoprire Jeff Buckley attraverso nuove prospettive e per lasciarsi attraversare dalla forza della sua musica e della sua storia. Perché, come suggerisce il titolo del documentario, certe voci — e certe emozioni — non finiscono mai davvero.Alle ore 21 sulla facciata del Castello Aragonese di Taranto prosegue Hey! Ho! Let’s go!, opera originale di projection mapping di Roberto Santoro e Blending Pixels realizzata per il Medimex che celebra la nascita del punk rock.

Dalle ore 23 a Spazioporto, ingresso libero sino ad esaurimento posti disponibili, il dj set di Dj Reborn, resident dell’iconica Lauryn Hill, che ha aperto i concerti di tantissimi artisti tra i quali The Roots, Erykah Badu, John Legend e Jack White. Pioniera del DJing internazionale, artista di collage sonori ma anche educatrice, si è esibita su BET, agli NAACP Image Awards, agli Oscar e su palchi e festival prestigiosi come la Carnegie Hall, la Sydney Opera House, Glastonbury, Camp Flog Gnaw, il Kennedy Center e l’Apollo.