MediTa: al via il festival pop-sinfonico, giovedì 4 settembre

In arrivo Piero Pelù all’ oasi dei Battendieri

Inizierà con il cantante toscano la sesta edizione del festival. Si esibirà con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Domenico Riina. Sul palco anche l’Orchestra jazz siciliana – The Brass Group, con la quale è condiviso il progetto, e il Lucania Apulia Chorus, diretto da Daniela Nasti. Del Maestro Pierfranco Semeraro la direzione artistica del L.A. Chorus.

Piero Pelù, cantante, cantautore e musicista, storico leader dei Litfiba, gruppo rock italiano fra i più amati della scena di cui è stato cofondatore. Raggiunge il successo come solista negli Anni Novanta con album come “El diablo” e “Terremoto”. Pubblica “Né buoni né cattivi” e, a seguire, altri album e singoli di successo. Nel 2009, torna a far parte dei Litfiba, con cui continua a esibirsi e a pubblicare album fino allo scioglimento definitivo nel 2022. Partecipa anche a un Festival di Sanremo.

Venerdì 5,nella stessa location e alla stessa ora, “SereNata a Napoli – Notturno di musica e parole”, concerto di Serena Rossi con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Angelo Nigro.

Il concerto di Alex Wyse invece, previsto per sabato 6 settembre, in accordo con il management del giovane cantautore e l’Orchestra della Magna Grecia, sarà programmato all’interno del cartellone della prossima Stagione invernale (a seguire aggiornamenti sulla nuova data).

Il MediTa, Festival pop–sinfonico del Mediterraneo, è realizzato dall’ICO Magna Grecia in collaborazione con Comune di Taranto, Regione Puglia, Puglia culture, MIC – Ministero della Cultura, e con il sostegno di BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Ninfole Caffè, Programma Sviluppo, Varvaglione Vini, Five Motors, Baux Cucine e Living.

Emanuele di Palma, il presidente della BCC San Marzano di San Giuseppe, consegnerà anche quest’ anno, il Premio dei Due Mari (assegnato lo scorso anno a Ron, sempre nella splendida cornice dell’Oasi dei Battendieri).