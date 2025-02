Il meglio della Rimbamband: risate e musica invadono il Teatro Orfeo

La celebre compagnia pugliese porta a Taranto il suo show più applaudito

Il palcoscenico del Teatro Orfeo si prepara ad accogliere uno degli spettacoli più attesi della stagione teatrale. Giovedì 20 febbraio, alle ore 21, la Rimbamband presenterà “Il meglio di”, un concentrato di humor e virtuosismo musicale che ha già conquistato il pubblico dei maggiori teatri italiani.

I cinque artisti pugliesi – Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Vittorio Bruno, Francesco Pagliarulo e Nicolò Pantaleo – porteranno in scena una performance che si preannuncia esplosiva, dove i loro pezzi più celebri si alterneranno a numeri inediti, in un crescendo di comicità e sorprese.

Lo spettacolo si configura come un caleidoscopio di forme artistiche: dalla musica al mimo, dal tip tap al teatro di figura, passando per il rumorismo e le parodie. Un mix eclettico servito con un ritmo incalzante che promette di travolgere gli spettatori in un vortice di divertimento.

“Siamo musicisti che provano a far ridere”, si descrivono con autoironia i componenti della band, “A volte ci riusciamo pure. Inspiegabilmente”. Una modestia che stride con il loro crescente successo sul panorama nazionale, dove si sono affermati come una delle realtà più originali nel panorama dell’intrattenimento.

Lo spettacolo è un fuori abbonamento della stagione 2024/2025 del Teatro Orfeo.

Per informazioni e biglietti: 099 4533590 – 3290779521

www.teatrorfeo.it – info@teatrorfeo.it