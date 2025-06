Mon Rêve Summer Festival: grande successo per Nino Frassica e i Los Plaggers

Due ore di show trascorse tra la comicità no sense del comico siciliano e momenti musicali con una band formata da sei formidabili musicisti

Parte alla grande il Mon Rêve Summer Festival con un sold out e il pubblico entusiasta di questa prima serata con Nino Frassica, da sempre uno degli artisti più amati dal grande pubblico, che ha portato in riva allo Jonio una tappa del suo Nino Frassica & Los Plaggers Band Tour 2000|3000.

Due ore di show trascorse tra la comicità non sense di Nino Frassica con i suoi straordinari giochi di parole, e la musica dei Los Plaggers, la band formata da sei formidabili musicisti che anche nei loro momenti ‘solo’ hanno saputo coinvolgere e trascinare il numeroso pubblico, il nome Plaggers è una fusione tra Platters e plagio!

Con la formula del concerto/cabaret, tutti i momenti musicali dello spettacolo sono stati all’insegna del medley, alcuni dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70, con omaggi a Santana e Battisti, ma anche con citazioni musicali dei Queen con un loro improbabile soggiorno a Talsano.

Grazie all’inesauribile verve comica di Nino Frassica, autentico mattatore della serata, lo show è diventato così un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale che ha creato un’atmosfera di complicità e intesa con il pubblico del Mon Rêve Ecogreen Resort.

Lo spettacolo Nino Frassica & Los Plaggers Band Tour 2000|3000 è stato soprattutto una grande festa, un’operazione di memoria musicale collettiva con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono state tagliate e ricucite come solo Nino Frassica sa fare!

Sono stati presentati brani come “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis” o come “Viva la mamma col pomodoro” al quale sono stati aggiunti ‘Mva la pappa col pomodoro”, ma anche “Mamma mia dammi cento lire” e sigle d’altri tempi come “Portobello” o le musichette della pubblicità; e ancora “Campagna” è diventato ‘Voglio andare a vivere con i cugini di campagna”, e poi “Siamo donne” che si è concluso con “Donna a Surriento”, “Neri per sempre”, ‘Tuca tuca” e tanto altro

Un grande successo per questo primo spettacolo del Mon Rêve Summer Festival” che, grazie all’impegno della proprietà, nelle persone di Emilia di Lello e Vincenzo di Somma, e alla direzione artistica di Mimmo Battista di KiDi Management, questa estate propone un cartellone con undici imperdibili eventi.