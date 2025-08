Montemesola, è tutto pronto per la “Beer Fest” rossonera

Giunta alla seconda edizione, è stata organizzata dal locale Milan club “Saverio Aloia”. L’appuntamento è per venerdì 8 e sabato 9 agosto

Venerdì 8 e sabato 9 agosto la birra sarà protagonista a Montemsola. E non sarà solo ambrata o scura, ma anche rossonera.Sì, perché da qualche anno a questa parte l’estate montemsolina ha il timbro del Milan Club “Saverio Aloia”. Un’iniziativa, ben strutturata, che permette alla cittadinanza di godere di serate che spaziano da attività ludico-sportive a serate di intrattenimento e appuntamenti conviviali e gastronomici. È il caso della seconda edizione del “Montemesola Beer Fest”, nata quasi per gioco solo lo scorso anno, a integrazione di un cartellone già ricco di appuntamenti. Dai 5 birrifici della prima edizione, tutti riconfermati, si passa a 7 espositori artigianali, a dimostrazione dell’interesse crescente intorno alla manifestazione. L’obiettivo per il 2025 è chiaro: ampliare l’offerta gastronomica e brassicola, raddoppiare le serate e far crescere l’evento fino a renderlo un appuntamento fisso, capace di attrarre pubblico da tutta la provincia e oltre. Come tutte le serate organizzate dal Milan Club, anche il Montemesola Beer Fest è il frutto di tanto lavoro svolto dietro le quinte dai numerosi soci del club. che, coordinati dal presidente Rocco Orlando e da tutta la dirigenza, ne rendono possibile la buona riuscita. La Piazza dei Sapori di Montemesola, già area mercatale, è pronta ad accogliere birrifici e dunque stand gastronomici: «Chiaramente – afferma Orlando – non potevano mancare gli operatori gastronomici, perché buone birre sono la giusta compagnia di buon cibo. Non mancherà nulla nelle due serate: si potrà mangiare, sorseggiare delle ottime birre artigianali e intrattenersi con gli spettacoli musicali che animeranno l’evento, rispettivamente con l’Orchestra Mancina l’8 agosto, preceduta dall’introduzione di Danyè e Neesi, e il Party Salento video show live il 9. Abbiamo pensato a tutto».