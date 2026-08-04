Musica, cultura e tradizioni: il Dreher Fest accende il borgo antico di Massafra

di Angelo Nasuto

Due giorni di eventi tra musica, visite guidate e spettacoli hanno animato il borgo antico. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Dreher, Bar Sky e Comune di Massafra, punta a valorizzare il patrimonio delle “Vicinanze” e il turismo culturale

È stato un debutto oltre ogni aspettativa quello del Dreher Fest – Vicinanza d’Estate, la manifestazione che per due giorni ha trasformato il centro storico di Massafra in un grande palcoscenico di cultura, musica e tradizioni. La prima edizione dell’evento ha richiamato un pubblico numeroso, confermando il forte interesse per un’iniziativa nata con l’obiettivo di valorizzare uno dei simboli identitari della città: le antiche “Vicinanze”, le caratteristiche abitazioni ipogee del borgo.

Migliaia di persone hanno affollato corso Italia, piazza Garibaldi, via Vittorio Veneto e i vicoli del centro storico, con una significativa presenza di visitatori provenienti anche da fuori città. Un’affluenza che ha premiato un progetto capace di coniugare promozione turistica, valorizzazione del patrimonio storico e partecipazione della comunità.

L’evento è nato dalla collaborazione tra il marchio Dreher, il Bar Sky del Lungovalle e il Comune di Massafra, dimostrando come la sinergia tra impresa privata, istituzioni e associazioni possa tradursi in un’importante occasione di promozione territoriale.

Il programma ha alternato musica dal vivo, spettacoli, balli e momenti dedicati alla riscoperta della storia cittadina. Particolarmente apprezzate le visite guidate tematiche “Sulle tracce della nostra identità”, che hanno accompagnato cittadini e turisti alla scoperta dei luoghi più rappresentativi del borgo antico: dalla chiesa di San Benedetto alla chiesa dell’Immacolata, fino al Santuario del Gesù Bambino, con la possibilità di visitare alcune delle Vicinanze recuperate grazie all’impegno dei volontari dell’Associazione Custodi della Roccia.

Tra gli elementi più significativi della manifestazione spicca il sostegno del partner privato. Dreher ha scelto di investire in un progetto che mette al centro identità, cultura e territorio, contribuendo alla realizzazione di un evento che ha saputo coinvolgere un pubblico eterogeneo e restituire centralità al patrimonio storico della città.

La grande partecipazione registrata rappresenta il risultato più evidente di questa prima edizione e offre basi solide per il futuro della manifestazione. Il Dreher Fest lascia in eredità un modello di collaborazione tra imprese, amministrazione e associazionismo, capace di generare opportunità di promozione e sviluppo per il territorio.

Soddisfazione è stata espressa anche dai titolari del Bar Sky, promotori dell’iniziativa insieme a Dreher, che guardano già alla prossima estate con l’obiettivo di riproporre una manifestazione destinata a diventare un appuntamento fisso del calendario cittadino.