Nasce “La mia Taranto a colori” di Emilio Maritati

Il progetto dell’ imprenditore tarantino, mira a fare riscoprire la città ai bambini attraverso la creatività

“La mia Taranto a colori”, è un libro da colorare ideato di Maritati, da sempre legato alla sua città.

Un progetto educativo e creativo che invita i più piccoli a scoprire Taranto con occhi nuovi, attraverso 75 pagine illustrate dedicate ai luoghi, ai simboli e alle tradizioni più

amate: dal Castello Aragonese al Ponte Girevole, dalle colonne doriche ai Perdoni.

L’obiettivo – sottolinea- è semplice ma profondo: riavvicinare i bambini alla creatività e alla propria città, allontanandoli per un po’ dagli smartphone e spingendoli ad appassionarsi alla loro Taranto, imparando fin da piccoli a prendersene cura.

“Voglio che i bambini conoscano Taranto fin da piccoli,” spiega Emilio Maritati, “perché solo chi la conosce può imparare ad amarla. E farlo con il disegno e con i colori è un modo semplice e genuino per riscoprire il

legame con le proprie radici.”

“La mia Taranto a colori” è disponibile in versione cartacea su Amazon e in formato digitale su Etsy, ma il progetto va oltre la vendita: Emilio Maritati offre a tutti la possibilità di ricevere gratuitamente il file digitale, così da poterlo stampare e far colorare ai propri figli – e non solo.

Chiunque può richiederlo contattandolo direttamente sui suoi profili social o scrivendo nei commenti “La mia Taranto a colori” sotto i post ufficiali.

“L’obiettivo non è vendere, ma diffondere Taranto e i suoi colori,” aggiunge Maritati.

“Ogni pagina colorata può diventare un ricordo: quando i bambini passeggiano per Taranto, potranno riconoscere ciò che hanno colorato e sentirsi orgogliosi di

appartenere a questa città.

Forse è proprio da qui che si comincia ad amare e rispettare davvero il luogo in cui si vive.”

Il progetto “La mia Taranto a colori” è quindi molto più di un libro: è un atto d’amore verso Taranto e verso i bambini, un invito a guardare la città con occhi nuovi,

riscoprendo l’importanza di partecipare e prendersene cura, un colore alla volta.