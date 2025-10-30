giovedì 30 Ottobre 25
Nasce “La mia Taranto a colori” di Emilio Maritati

Dalle aule al Quirinale: un sogno da vivere ad occhi sgranati

CP -
di Rosa Elenia Stravato Il giovanissimo Andrea Manica riceve dal Presidente Sergio Mattarella l’onorificenza di  Alfiere della Repubblica  Spesso si parla dei giovani di oggi...
L’ultima delle cattive

Vincenzo Carriero -
Natalia Aspesi si racconta al Foglio. In un'intervista stronza e divertente. Lilli Gruber? "Nella sua trasmissione non si capisce niente". Marco Travaglio? "E' un...
Educare o tacere? La scuola e il grande tabù dell’educazione sessuale

CP -
di Rosa Elenia Stravato Dopo l’emendamento che limita l’educazione sessuale, il dibattito si riaccende. In un Paese che ancora arrossisce, parlare di corpi e rispetto...
