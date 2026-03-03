martedì 3 Marzo 26
Nel cuore dell’ombra e dell’abisso

Un sogno chiamato Sanremo: Raffaele Frankavilla emoziona l’Ariston con lo special festival

CP -
Il cantautore mottolese protagonista come corista in “Si può dare di più” insieme ai ragazzi dell’ANFFAS La Spezia: «un’emozione che porterò nel cuore per...
Il tempo sospeso della penitenza

CP -
di Rosa Elenia Stravato Riti, simboli e identità collettiva della Quaresima nella cultura tradizionale di Taranto Nel calendario liturgico della Chiesa cattolica, la Quaresima designa...
Guadagnolo, quella volta che Ungaretti mi accolse nella sua casa romana

CP -
Fu Antonio Rizzo, ideatore del Premio Taranto, a fissarmi l’appuntamento. La mia tesi di laurea, una tesi sperimentale, verteva sul rapporto ideale tra Leopardi...
