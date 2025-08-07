Oasi dei Battendieri: Piero Pelù, Serena Rossi e Alex Wise i grandi nomi per Taranto

Dal 4 al 6 settembre al via il MediTa Festival

Questa mattina,giovedì 7 agosto alle 10.30, sotto la Pensilina Liberty di via Cariati, nei pressi di piazza Fontana in Città vecchia, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano è stata presentata la sesta edizione del festival. Realizzato dall’ICO Magna Grecia in collaborazione con Comune di Taranto, Regione Puglia, Puglia culture, MIC – Ministero della Cultura, e con il sostegno di BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Ninfole Caffè, Programma Sviluppo, Varvaglione Vini, Five Motors, Baux Cucine e Living.

Presenti l’On. Dario Iaia; Gianfranco Lopane, assessore a Turismo, Sviluppo e impresa turistica della Regione Puglia; Mattia Giorno, vicesindaco, e assessore con deleghe a Grandi eventi, innovazione e politiche giovanili; Piero Romano, direttore artistico dell’ICO Magna Grecia e del MediTa. Festival pop e sinfonico, con i tre grandi ospiti l’Orchestra della Magna Grecia con la direzione del Maestro Piero Romano e il Lucania Apulia Chorus con la direzione artistica del Maestro Pierfranco Semeraro.

Nella suggestiva cornice dell’ oasi dei Battendieri, tre giorni all’ insegna del rock,della tradizione e delle novità per quello che sarà definito il festival pop–sinfonico del Mediterraneo.

Il direttore artistico Piero Romano ha spiegato:

“Pop e sinfonico ,due generi che si fondono e diventano MediTa: mi piace pensare al festival come ad una ventata di ottimismo, un esempio di energia positiva, per la nostra città, la nostra storia: Piero Pelù, Serena Rossi e Alex Wise saranno i protagonisti di questa edizione; Pelù, una passione che coltivavamo da tempo; Serena Rossi, grande interprete di una melodia famosa in tutto il mondo; poi Alex Wise: messosi in luce al Festival di Sanremo fra le Nuove proposte, è stato ospite del Museo Archeologico nazionale di Taranto in occasione della rassegna “Musica Fluida”: un successo clamoroso”

Il sindaco , assente per impegni istituzionali ha fatto pervenire il suo messaggio:”Medita Festival rappresenta un momento di grande valore culturale per Taranto, una città che da sempre vive in simbiosi con il suo mare e con le culture che lo attraversano. La nostra città trova in questa rassegna un’opportunità straordinaria per raccontarsi e per rafforzare la propria identità di luogo, di dialogo e di contaminazione positiva. Il Medita Festival è la testimonianza concreta di come Taranto possa tornare ad essere punto di riferimento per tutto il bacino mediterraneo, non solo come spazio geografico, ma come idea di comunità aperta e solidale”

L’ assessore al turismo Gianfranco Lopane Sviluppo e impresa turistica della Regione Puglia,ha dichiarato: “«Una rassegna che si consolida e contribuisce ad accrescere l’interesse di Taranto dal punto di vista turistico e culturale: conosciamo quali siano stati gli sforzi di questi anni rivolti dalla Regione all’ampliamento e alla promozione delle risorse di questo territorio; una stagione dietro l’altra, questa città sta dimostrando una crescita esponenziale e quale attrattore importante oggi rappresenti per i flussi turistici in arrivo in Puglia da ogni parte d’Italia e dall’estero”

L’On. Dario Iaia, Fratelli d’Italia ha ricordato :

“L’Orchestra della Magna Grecia è un’eccellenza di questa città,guidata in modo egregio da Romano; ritengo che in un momento così particolare sia obbligo da parte di tutti noi valorizzare le cose belle, e sono tante, di questa città: parlare in positivo di cultura, turismo, risorse, bellezze, imprese; esiste altri temi importanti in agenda, ma lasciatemi dire che cose importanti, di una bellezza straordinaria come l’ICO tarantina vanno valorizzate perché nel tempo hanno dimostrato di meritare palcoscenici nazionali e internazionali”.

Mattia Giorno, vicesindaco, e assessore con deleghe a Grandi eventi innovazione e politiche giovanili,in rappresentanza del comune di Taranto ha affermato: “Il MediTa è un momento importante per la nostra comunità, quasi rappresentasse “apertura” e “chiusura” della stagione estiva: prima dell’avvio dell’attività scolastica e, in pratica, alla chiusura degli stabilimenti balneari; ricordo in questi anni la presenza di star come Achille Lauro, Riccardo Cocciante, Edoardo Bennato, Amii Stewart, Mahmood e altri ancora sulla Rotonda del Lungomare; e, a partire dallo scorso anno, altri concerti importanti con Ron e Arisa nella splendida cornice dell’Oasi dei Battendieri. Lunga vita, dunque, al Medita e ad eventi che possano contribuire allo sviluppo del turismo e della cultura della nostra città”.

Alla conferenza stampa hanno preso parte, inoltre, in rappresentanza di istituti, aziende e attività locali a sostegno del MediTa Festival, Emanuele di Palma (BCC San Marzano di San Giuseppe), Alessandro Ladiana (TP Italia), Rossella Ninfole (Ninfole Caffè), Luigi Capilli (Baux cucine e Living) e Anna Barbati (Varvaglione Vini).

Piero Pelù, giovedì 4 settembre: Poltronissima, 45euro + prevendita poltronissima; Poltrona, 35euro + prevendita; Platea, 25euro + prevendita; Serena Rossi, venerdì 5 settembre: Poltronissima, 45euro + prevendita; Poltrona, 35euro + prevendita; platea 25euro + prevendita. Alex Wyse, sabato 6 settembre: Poltronissima, 20euro + prevendita; Poltrona, 15euro + prevendita; Platea, 10 euro + prevendita.

Biglietti online: Vivaticket. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Sito: orchestramagnagrecia.it . Social: Facebook e Instagram

