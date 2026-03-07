Oltre il rumore c’è Antonio Diodato

Di Rosa Elenia Stravato

Il valore puro di un cantautorato finemente militante

Chi è un cantautore? Un menestrello sfrontato o un poeta vate svestito dell’aurea sacrale? La domanda contiene già una tensione feconda: da un lato l’immagine del menestrello, figura errante, ironica, capace di attraversare piazze e palchi con leggerezza e provocazione; dall’altro quella del poeta-vate, investito di una funzione quasi oracolare, interprete delle inquietudini collettive. Il cantautore contemporaneo abita esattamente questo spazio intermedio, sospeso tra narrazione popolare e responsabilità simbolica. Come il menestrello medievale, egli racconta storie, dà voce agli esclusi, traduce in canto le contraddizioni del proprio tempo. La sua forza sta nella prossimità: parla una lingua accessibile, intreccia melodie e parole, si muove dentro il quotidiano. Tuttavia, nel momento in cui le sue canzoni intercettano sentimenti diffusi e li restituiscono in forma condivisibile, il cantautore assume anche una funzione civile: diventa coscienza critica, specchio e talvolta stimolo della comunità. Non è più il poeta-vate ottocentesco, circondato da un’aura sacrale e distante dalla folla.

La sua autorevolezza non deriva da un’investitura simbolica, ma dalla credibilità dell’esperienza e dalla coerenza tra parola e vita. La canzone d’autore si fonda su una scrittura che unisce dimensione lirica e impegno etico, memoria individuale e storia collettiva. Il cantautore, dunque, non è soltanto un intrattenitore né esclusivamente un intellettuale; è un mediatore culturale. Attraverso la musica, rende la poesia abitabile, restituisce complessità al linguaggio pubblico e costruisce spazi di riconoscimento reciproco. La sua funzione consiste nel rallentare il tempo, dare forma all’emozione e trasformare l’ascolto in un atto di partecipazione consapevole. Ebbene, se questa è la sua funzione, abbiamo capito come presentare ai più, anche se non ne ha bisogno, Antonio Diodato.

Egli rappresenta una delle voci più significative e riconoscibili della musica italiana contemporanea, non solo per i riconoscimenti artistici conseguiti, ma anche per il modo in cui ha saputo coniugare capacità espressive, introspezione poetica e senso civile della propria funzione artistica. Fin dagli esordi, la sua musica si distingue per una forte componente narrativa e per l’attenzione verso questioni sociali, culturali e territoriali, radicata soprattutto nella sua città d’adozione, Taranto. Diodato nasce ad Aosta il 30 agosto 1981 da padre salernitano e madre tarantina, crescendo prevalentemente a Taranto, città con cui manterrà sempre un legame profondo. Dopo gli studi superiori, si trasferisce a Roma, dove si iscrive e si laurea in Cinema, televisione e nuovi media presso il DAMS dell’Università degli Studi di Roma Tre, una formazione che contribuirà a consolidare la sua sensibilità artistica e la capacità di integrare linguaggi diversi nella propria produzione musicale. Nel corso degli anni giovanili approfondisce la conoscenza di strumenti musicali, come chitarra e violino, che contribuiranno a definire il suo linguaggio sonoro.

La sua prima esperienza significativa come musicista indipendente risale al 2007, con la pubblicazione del primo EP autoprodotto e la partecipazione a eventi come il Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, palcoscenico di rilievo per artisti emergenti. La sua carriera di si sviluppa tra esperienze indipendenti e progressiva affermazione nel circuito mainstream italiano. Il suo primo album in studio, E forse sono pazzo (2013), segna l’ingresso ufficiale nella scena discografica e anticipa la sua partecipazione al Festival di Sanremo nella sezione “Nuove Proposte” nel 2014 con il brano Babilonia, che ottiene una significativa visibilità e gli vale anche il Premio della Giuria di Qualità. Il trionfo europeo arriva nel 2020, quando trionfa alla 70ª edizione del Festival di Sanremo con la canzone Fai rumore, vincendo anche i premi della Critica “Mia Martini” e della Stampa “Lucio Dalla”. L’esibizione — dedicata simbolicamente alla sua Taranto e alla comunità che quotidianamente affronta sfide ambientali e sociali — lo ha designato come rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2020, manifestazione poi cancellata a causa della pandemia da COVID-19.

Contestualmente alla sua attività artistica solista, Diodato ha collaborato con diversi artisti italiani di primo piano e ha contribuito a colonne sonore cinematografiche, tra cui Che vita meravigliosa — brano che gli ha fatto guadagnare il David di Donatello e il Nastro d’Argento per la migliore canzone originale — confermando la sua versatilità come autore e interprete. Tra i suoi lavori più importanti vanno annoverati gli album A ritrovar bellezza (2014), Cosa siamo diventati (2017) e Che vita meravigliosa (2020), oltre all’uscita recente di Così speciale (2023), che testimonia una maturazione artistica sempre più intensa e riflessiva. Nel corso della sua carriera, Diodato ha ricevuto numerosi riconoscimenti, sia nell’ambito della musica che in quello cinematografico e culturale. Tra i premi più rilevanti si ricordano: il Premio della Critica “Mia Martini” (Sanremo 2020) e Premio della Stampa “Lucio Dalla” con Fai rumore; il David di Donatello e Nastro d’Argento per la migliore canzone originale con Che vita meravigliosa e quello ottenuto grazie al film di Michele Riondino Palazzina Laf per la colonna sonora “La mia Terra”.

Ha ottenuto, altresì, il Premio MTV Europe Music Awards come Best Italian Act; il Premio speciale al MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, per il percorso artistico e l’impegno nella musica indipendente. Diodato, poi, è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana, conferito dal Presidente Sergio Mattarella, per il suo impegno artistico e sociale che utilizza la musica come strumento di integrazione e dialogo civile. Questi riconoscimenti delineano una figura artistica non solo di rilievo musicale, ma anche di spessore culturale, capace di coniugare valore estetico e responsabilità civile. Un tratto distintivo del cantautore è il suo costante impegno civile, che va oltre le mere performance artistiche per abbracciare questioni sociali e ambientali. In particolare, il festival Uno Maggio Taranto Libero e Pensante — nato nel 2013 per iniziativa del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti come alternativa alle celebrazioni istituzionali del Primo Maggio — rappresenta un esempio di come la musica possa fungere da catalizzatore di coscienza critica e di mobilitazione collettiva. Diodato, insieme a Roy Paci e al regista Michele Riondino, ha svolto un ruolo attivo nella direzione artistica dell’evento, che unisce concerti, interventi politici e riflessioni pubbliche sui temi del lavoro, dell’ambiente, dei diritti umani e della giustizia sociale.

La manifestazione si configura non come semplice spettacolo, ma come spazio di dibattito e alleanza tra cittadini, lavoratori e artiste, esprimendo una musica che si fa voce collettiva di comunità ferite e resilienti. In questa sede, Diodato ha più volte sottolineato che «la musica non è solo numeri ma impegno civile», evidenziando la necessità di appoggiare cause che promuovano giustizia, riconoscimento e solidarietà. Il suo coinvolgimento con Uno Maggio Taranto non è episodico: rappresenta una coerente estensione del suo modo di intendere la musica come pratica sociale, capace di dare voce a chi lotta per condizioni di vita e di lavoro più dignitose. La traiettoria artistica di Diodato è esemplare per chi intende indagare il rapporto tra creazione musicale e impegno civico. Non si tratta solo di successi commerciali e premi: la sua vicinanza alle cause civili, l’attenzione alla propria terra adottiva e la capacità di tradurre in canzoni emozioni profonde e riflessioni collettive collocano il suo lavoro in un ambito che trascende il puro intrattenimento.

In una contemporaneità in cui spesso si tende a separare l’arte dalla realtà sociale, la figura di Diodato invita a pensare la musica come linguaggio capace di generare comunità, produrre consapevolezza e alimentare dibattiti significativi nel corpo delle nostre democrazie. La sua opera testimonia così l’integrità di un artista che considera la propria arte uno strumento di relazione, critica e cittadinanza attiva.