Orchestra ICO della Magna Grecia, arriva Dee Dee Bridgewater all’Orfeo

Brani che hanno segnato la storia della musica internazionale e canzoni dai suoi album più celebri. Con lei, Heleng Sung (pianoforte), Rosa Brunello (basso), Julie Saury (batteria)

Mercoledì 19 novembre alle 21.00 al teatro Orfeo di Taranto, quarto appuntamento con la stagione Eventi musicali 2025/2026. In programma “We Exist!”, con la superlativa Dee Dee Bridgewater. Con lei, tre splendide musiciste: Heleng Sung al pianoforte, Rosa Brunello al basso, Julie Saury alla batteria. In concerto, la grande artista americana eseguirà un ricco mix di standard jazz e soul, brani che hanno segnato la storia della musica internazionale e canzoni tratte dai suoi album più celebri, nei quali troviamo puntuali omaggi a grandi artisti come Billie Holiday ed Ella Fitzgerald.

Dee Dee Bridgewater è considerata una delle poche eredi delle grandi voci femminili del jazz, ha cantato con l’orchestra di Thad Jones/Mel Lewis, collaborato con Dexter Gordon, Dizzy Gillespie, Max Roach e Sonny Rollins. Sposata al trombettista Cecil Bridgewater, si trasferisce in Francia all’inizio degli Anni Ottanta. Fra le sue canzoni più famose, Till The Next Somewhere (Precious Thing), cantata assieme a Ray Charles e con la quale partecipò al Festival di Sanremo in veste di superospite. A Sanremo, nel 1990, interpretò invece “Angel of the night”, versione inglese del brano “Uomini soli” con il quale i Pooh vinsero la gara.

I biglietti disponibili sono: Poltronissima 60euro; Platea e I Galleria 45euro; II Galleria 35euro e III Galleria: 25euro. Sono acquistabili online sul sito di Vivaticket, oppure in Via Ciro Giovinazzi 28 a Taranto.

La Stagione Eventi musicali 2025/2026, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, è realizzata dall’Orchestra ICO della Magna Grecia con il Comune di Taranto, la Regione Puglia e il MIC, Ministero della Cultura.