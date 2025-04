La Passione di Cristo danza al Mysterium Festival di Taranto

Gli “Illusionisti della danza” portano in scena “The Man”, spettacolo ispirato al capolavoro di Mel Gibson. Appuntamento questa sera al teatro Orfeo

Un viaggio emotivo attraverso il sacrificio e l’amore infinito di Cristo arriva sul palcoscenico del Teatro Orfeo di Taranto. Questa sera, mercoledì 16 aprile alle 21.00, nell’ambito dell’undicesima edizione del Mysterium Festival, la compagnia “RBR – Illusionisti della danza” presenta “The Man – The Passion of the Christ”, uno spettacolo che traduce in movimento e suggestioni visive la storia più intensa mai raccontata.

Ispirato al celebre film di Mel Gibson, lo spettacolo, con le coreografie di Cristina Ledri e la regia di Cristiano Fagioli, propone una narrazione coreutica che si snoda attraverso quadri scenici di grande impatto, esplorando l’eterna lotta tra bene e male e celebrando il potere dell’amore e del perdono.

L’evento si inserisce nel ricco programma del Mysterium Festival, rassegna di fede, arte, storia, tradizione e cultura, diretta dai maestri Piero Romano e Pierfranco Semeraro. La manifestazione, realizzata grazie alla collaborazione tra importanti istituzioni culturali e religiose del territorio, si conferma punto di riferimento per gli eventi culturali della Settimana Santa tarantina.

I biglietti, disponibili su Vivaticket, vanno dai 15 ai 40 euro. Per informazioni è possibile contattare l’Orchestra Magna Grecia o consultare il sito del Mysterium Festival.