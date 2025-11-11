“Peso Morto”, il docufilm su uno dei più gravi errori giudiziari della storia italiana

Si terrà sabato sera a Fragagnano, l’ evento organizzato dall’ associazione culturale 74022

Andrà in scena a Fragagnano, sabato 15 novembre alle ore 19:00 presso il Parco Schiavoni, uno dei casi più eclatanti della storia italiana. Si tratta di “Peso Morto”, regia di Francesco Del Grosso, il docufilm che racconta la tragedia giudiziaria e umana di Angelo Massaro, vittima di uno degli errori giudiziari più gravi di sempre, che ha trascorso 21 anni in carcere per un omicidio mai commesso.

Il documentario, – fanno sapere – realizzato dall’associazione ,Errorigiudiziari.com ripercorre i momenti chiave della sua sconvolgente vicenda, a cui solo un processo di revisione è riuscito a porre fine, senza però cancellare le cicatrici nella mente e nel cuore del protagonista. Una vita distrutta per colpa di una consonante. Ventun anni in carcere da innocente perché un’intercettazione telefonica viene capita male e interpretata peggio. Una parola in dialetto pronunciata durante una normalissima telefonata mattutina alla moglie, diventa la prova regina dell’accusa di omicidio pur in assenza del cadavere, dell’arma e del movente.

L’evento è stato realizzato dalla neonata Associazione Culturale e Ricreativa 74022, guidata dal presidente Cosimo Ante, e vede il patrocinio del Comune di Fragagnano, dell’Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Taranto.

“Attraverso questa iniziativa – ha dichiarato il presidente Cosimo Ante – vogliamo raccontare una storia profondamente legata al nostro territorio con l’obiettivo di favorire una riflessione collettiva e sensibilizzare la cittadinanza su temi di grande rilevanza umana e civile. La nostra associazione nasce dall’entusiasmo e dall’impegno di amici volenterosi e determinati che hanno deciso di mettersi in gioco per contribuire alla crescita culturale e sociale del nostro paese. Questa è solo la prima di tante altre iniziative in programma per valorizzare il territorio e, soprattutto, creare opportunità di riflessione, svago e aggregazione anche per i più piccoli”

Al termine della proiezione – conclude la nota – seguirà un dibattito tra Angelo Massaro, i giornalisti e fondatori di Errorigiudiziari.com Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone e l’avvocato Salvatore Maggio, difensore di Massaro. Un’occasione di confronto e approfondimento sui temi trattati dal film, con l’obiettivo di stimolare la riflessione e la partecipazione attiva.



