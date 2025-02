L’amore fa impazzire tutti al Fusco: la rassegna dedicata al teatro amatoriale

Il Festival del Teatro Amatoriale di Taranto presenta “Quella piccola pazza cosa chiamata amore”, una commedia esilarante che esplora le follie dell’amore con equivoci e situazioni comiche

Il festival del teatro Amatoriale torna a far sorridere il pubblico tarantino con una commedia che esplora le follie dell’amore. Venerdì 7 febbraio alle 21, il Teatro Comunale Fusco ospiterà “Quella piccola pazza cosa chiamata amore”, rappresentata dalla Compagnia “Angelo Caracciolo” nell’ambito del Premio Città di Taranto.

Lo spettacolo, scritto da Danilo De Santis, porta in scena un intreccio sentimentale dove niente è come sembra. La trama ruota attorno a Luigi, che si traveste da “Lulù” per avvicinarsi all’amata Elena, andando a vivere a casa di Ferdinando, un uomo che da 27 anni attende il ritorno del suo amore perduto. Ma le cose si complicano quando Ferdinando inizia a provare attrazione per il suo nuovo ospite “Lulù”, innescando una catena di equivoci e situazioni esilaranti.

La regia è affidata ad Angelo Caracciolo, che recita anche nel cast insieme ad Angelo Rossi, Lino Ciccarelli, Grazia Vozza, Fabiana Boccuni e Massimo Cardellicchio. La commedia si sviluppa tra due case che si fronteggiano, con una finestra che diventa testimone silenziosa di questa girandola di sentimenti e passioni.

L’evento si inserisce nella terza edizione del Festival, istituito dal Comune di Taranto e realizzato dall’Associazione Artistico Culturale “Compagnia Teatrale Lino Conte” su mandato della Fita Puglia. I biglietti sono disponibili a 12,50 euro per platea e galleria (con riduzioni a 10 euro) e 8 euro per le logge.

Il Festival proseguirà il 13 marzo con “Il berretto a sonagli” di Pirandello, interpretato dalla Compagnia “I viandanti sognatori” per la regia di Franco Nacca.