Sabato 7 giugno torna a Taranto lo “Human Pride”

Un corteo colorato, ricco di gioia e musica che vuole promuovere i diritti civili e l’inclusione sociale

I diritti delle persone sono tanti, a partire da quelli Sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ripresa dalla nostra Costituzione, e tanti altri, eppure, pur essendo inalienabili, troppo spesso sono ignorati, se non proprio calpestati.

Partendo da questa considerazione alcune associazioni tarantine hanno costituito nel febbraio dell’anno scorso il collettivo “HumanPrideTaranto” per promuovere una innovativa manifestazione in grado di promuovere tutti i diritti civili e l’inclusione sociale.

All’iniziativa hanno aderito decine e decine di associazioni e organismi vari che insieme hanno dato vita alla prima edizione dello “Human Pride”, un corteo colorato, ricco di gioia e musica, che ha attraversato le strade di Taranto.

Quest’anno il collettivo torna ad organizzare Human Pride Taranto 2025 che si terrà sabato prossimo 7 giugno, iniziativa presentata in una conferenza stampa al Mudit alla presenza di Miki Formisano, Mary Fontanella ed Elisa Assenza, tre attivist3 del comitato promotore, e da Michele Bramo, membro del Consiglio Direttivo del Centro Servizi Volontariato Taranto ETS, che patrocina la manifestazione insieme a Regione Puglia e Fondazione Taranto 25.

“Il nostro obiettivo è informare all’equità, alla parità e lottare per l’uguaglianza sociale e legislativa di tutt3, e, per farlo, chiediamo ad associazioni e collettivi territoriali ed extra territoriali di fare rete, di supportarci reciprocamente, di unire le forze e di camminare insieme sul tortuoso sentiero dei diritti”. Questo l’appello lanciato all’unisono dai partecipanti alla comunità.

Il corteo dello Human Pride Taranto 2025 partirà, alle ore 18.00 di sabato 7 giugno, da Piazza della Vittoria, da dove si snoderà attraversando Via D’Aquino, Via Regina Margherita, Via Matteotti, il Ponte Girevole, la Discesa Vasto, Via Garibaldi, il Ponte Sant’Egidio, concludendo il suo percorso presso Spazioporto, in via Niceforo Foca n. 30, dove la festa continuerà; presenzieranno all’evento come madrine il duo Karma B e Cathy La Torre.

“Questo anno vogliamo, come Collettivo Human Pride Taranto, dedicare la manifestazione a tutte le vittime del disumano genocidio palestinese in corso a Gaza e a tutte le vittime che subiscono guerre presenti in più parti del mondo, auspicando a che cessino immediatamente il fuoco e la violenza. Il 7 giugno rappresenta una giornata corale di impegno, non un punto di arrivo, poiché la lotta ai diritti si fa 365 giorni l’anno, e noi continueremo a farlo. Rivendicare i propri diritti civili non lede, né calpesta, i diritti altrui”.

“In questo anno e mezzo di vita – hanno spiegato – tante sono state le iniziative formative e sociali che, come collettivo, abbiamo organizzato, grazie anche al supporto di diverse realtà tarantine che condividono i nostri obiettivi: per questo, per la seconda volta, Human Pride Taranto chiama la cittadinanza a marciare per le vie del centro cittadino e della città vecchia, in un corteo che rappresenta una festa collettiva, ma anche e soprattutto un momento corale di lotta pacifica!”