Settimana Santa, i riti tarantini sbarcano sui social

di Emanuela Perrone

Le processioni escono da chiese e piazze per approdare su Instagram, TikTok e Facebook: tra dirette, video e fotografie, i giovani riscoprono i riti in chiave contemporanea

Si avvicinano gli attesissimi riti della Settimana Santa e come già da alcuni anni, cambia il modo di vivere e raccontare le processioni. Se un tempo la partecipazione era quasi esclusivamente comunitaria, oggi si affianca una dimensione digitale che amplia il pubblico e trasforma l’esperienza. Le celebrazioni non restano più confinate nelle piazze o nelle chiese ma approdano sulle piattaforme social e raggiungono utenti in ogni parte del mondo.

Instagram, TikTok e Facebook sono diventati veri e propri palcoscenici paralleli dove i riti rivivono sotto forma di fotografie, dirette streaming e brevi reels. Le processioni, con i loro dettagli suggestivi si prestano perfettamente a una narrazione visiva che affascina soprattutto le nuove generazioni.

Ed è proprio tra i giovani che si registra il cambiamento più importante. Sempre più ragazzi partecipano ai riti documentandone ogni momento. In questo modo, ciò che rischiava di essere percepito come distante o “antico” diventa improvvisamente contemporaneo.

Questo nuovo approccio ha avuto in questi anni un effetto inatteso: ha riavvicinato molti giovani alle tradizioni religiose e culturali della città. Non necessariamente in senso strettamente spirituale, ma come forma di appartenenza e identità. Attraverso i social, i riti della Settimana Santa vengono riscoperti e vissuti con un approccio più moderno.

In questi anni, non sono mancate ovviamente le critiche. C’è chi teme che l’esposizione mediatica possa svuotare di significato momenti che nascono per essere vissuti nella preghiera, rischiando di alterarne il vero significato.

La verità è che i social contribuiscono a diffondere e rendere accessibile le tradizioni anche a chi è lontano. Se usati con consapevolezza, possono diventare uno strumento potente per preservare e tramandare un patrimonio culturale che continua, anno dopo anno, a rinnovarsi.